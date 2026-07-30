CHP'de 'figüran' krizi soruşturması: Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifade verecek
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı konuyla ilgili ifadeye çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.
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SOYKAN VE ALTAYLI İFADE VERECEK
Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı de soruşturma başlatmıştı. Gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.