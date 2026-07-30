Belçika Profesyonel Ligi eh Union Saint-Gilloise'in Ganalı oyuncusu Muhammed Fuseini, Brüksel'de maskeli ve silahlı bir çetenin hedefi oldu. Aracından sürüklenerek çıkarılan ve darbedilen 24 yaşındaki futbolcunun 14 bin avroluk Rolex saati ve cep telefonu çalındı.

Union SG forması giyen Ganalı milli futbolcu Muhammed Fuseini, Brüksel'de aracının içindeyken maskeli ve silahlı olduğu belirtilen 5 kişilik bir çetenin saldırısına uğradı.

Takım arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, çete üyelerinin Fuseini’yi aracından zorla çekip çıkardığı, boynuna kilit uygulayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü. Direnmeye çalışan genç futbolcu, çetenin fiziki müdahalesi sonucu çaresiz kaldı.

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14 BİN AVROLUK ROLEX VE TELEFONUNU ÇALDILAR

Saldırganlar, Fuseini'nin kolundaki yaklaşık 14 bin avro (16 bin dolar) değerindeki Rolex marka lüks saati ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Sosyal medyada hızla yayılan ve özellikle futbolcunun memleketi Gana’da büyük tepki toplayan olayın ardından Fuseini, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, çetenin aynı gün içinde üç ayrı kişiyi daha hedef aldığı, yürütülen operasyonlar sonucunda çalınan eşyaların ele geçirildiği ve 23 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: "YARALARI CİDDİ DEĞİL"

Gündüz vakti yaşanan bu cüretkar soygunun ardından Union Saint-Gilloise kulübü resmi bir açıklama yayımladı. Görüntülerin son derece üzücü olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz hastanede gerekli muayenelerden geçmiş ve Brüksel polisinden büyük bir destek almıştır. Yaraları ciddi boyutta değildir ve dün itibarıyla antrenmanlara yeniden başlamıştır."

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