Küresel enerji talebi yapay zekâ ve veri merkezleriyle hızla artarken, Türk şirketi Karadeniz Holding devreye girdi. Şirket, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerde veri merkezlerinin enerji ihtiyacını yüzer santrallerle karşılamaya hazırlanıyor.

Bir yandan ABD-İran savaşı ile enerji fiyatları yükselirken, diğer yandan veri merkezleri ile artan elektrik ihtiyacı... Yapay zekâyla küresel enerjiye olan talepte rekor seviyeye ulaşırken, arz sıkıntısının had safhaya ulaştığı bir dönemde teknoloji devlerinin imdadına Türk şirketi yetişti. Dünyanın veri üssü konumundaki ABD kıyılarına demir atmaya hazırlanan Karadeniz Holding, ‘hyperscaler’ veri merkezlerinin devasa elektrik ihtiyacını yüzer enerji santralleriyle karşılayacak.

TEKSAS TERSANESİ ÜRETİME HAZIR

Önümüzdeki 10-20 yıl içinde küresel elektrik ihtiyacının ikiye katlanmasının beklendiğini ancak dünyada bu talebi karşılayacak altyapı üretim kapasitesinin bulunmadığını vurgulayan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Özellikle yapay zekâ altyapısını oluşturan ‘hyperscaler’ yapılar tek kalemde 500 megavatları bulan çok ciddi bir elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. İşte biz bu darboğazı çok önceden fark ettiğimiz için küresel devlerle uzun süreli stratejik anlaşmalar yaptık.

Zeynep Harezi Yılmaz

2032 yılına kadar üretilecek kritik türbin ve makinelerin neredeyse tamamını kapattık. Mevcut filomuz 10.000 megavat seviyesinde. Bunun üzerine bir 10.000 megavatlık daha alım yaptık ve şu an bunların inşasını sürdürüyoruz. Bu yeni kapasiteyi de ağırlıklı olarak Amerika’daki veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyacını karşılamak üzere hazırlıyoruz. Ana hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri ve hızla büyüyen veri merkezleri. İnşallah süreçleri hedeflediğimiz gibi yönetebilirsek, önümüzdeki beş yıl boyunca odağımızı tamamen bu projeye vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ayrıca Teksas Brownsville’deki tersane yatırımlarını tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, “Burası aslında Singapurlu bir şirkete ait bir tesisti. Bizim ürettiğimiz yüksek katma değerli powership (yüzer güç santrali) konsepti için son derece akılcı ve stratejik bir yatırıma dönüştü” diye konuştu.

Karadeniz Holding’in yeni rotalarından biri de Kuzey Afrika oldu. Arap Baharı’nın ardından altyapı projelerinde gecikmeler yaşayan Tunus, tarihinde ilk defa dışarıdan özel bir şirket aracılığı ile elektrik almak için ihaleye çıktı.

Sürecin hızla ilerlediğini belirtilen Yılmaz, Tunus yatırımı hakkında şu bilgileri paylaştı:

On beş günde 400 megavat sağlama şartıyla çıkılan ihalede, İngiliz rakibimiz sadece 50 megavat önerebilirken biz tüm ihtiyacı karşılayacak teklifi verdik. Şu an bütün ekibimiz kontrat detaylarını tamamlamak için Tunus’ta. Sözleşme imzalandığında ülke ilk kez bu şekilde özel elektrik kullanımına başlayacak.

VENEZUELA İÇİN GEMİLER HAZIR

Yılmaz, yakın zamanda 7’nin üzerinde bir depremle sarsılan ve sahil kasabaları ağır hasar gören Venezuela’ya teklif götürdüklerini söyledi. Uluslararası yaptırım izinlerinin alınması hâlinde gemilerin 3-4 haftalık bir yolculukla bölgeye ulaştırılabileceğini belirten Yılmaz, resmî cevabın beklendiğini sözlerine ekledi.

15 ÜLKENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Hâlihazırda 15 ülkenin enerjisini sağladıklarını ve 8.500 megavat gücünde aktif bir filoya sahip olduklarını belirten Yılmaz, inşası devam eden projelerle birkaç ay içinde toplam 10 gigavat (10.000 megavat) kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Latin Amerika pazarında Brezilya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Guyana ve Ekvador’da aktif olduklarını söyleyen Yılmaz, “Meksika’da 250 MW, Kosta Rika’da ise 130 MW’lık iki yeni ihale kazandık. Özellikle Meksika’da enerjiye inanılmaz bir ihtiyaç var” dedi. Yeni Kaledonya’da ise Fransız hükümeti destekli bir kara santrali ihalesini, sundukları yenilikçi ve hızlı powership (yüzer santral) çözümüyle kendi lehlerine çevirdiklerini vurgulayan Yılmaz, zorlu rekabetin ardından 15 yıllık bir hizmet sözleşmesine imza attıklarını dile getirdi.

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