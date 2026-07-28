Kamu ihalelerine yönelik yapay zekâ destekli denetim yaptıklarına işaret eden Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle “Kamu İhale Kurumunun sağladığı devasa veri setlerini, yapay zekâ algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Artık kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli iş birliği yapmayı aklından dahi geçirmesin” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin, vatandaşların vergilerinin en etkin şekilde kullanılması bakımından hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Küle, kamunun yaptığı alımlarda rekabetin sağlanmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini söyledi. Kamu ihalelerinde rekabetçi sürecin korunmasının, piyasalarda fiyat oluşumunun sağlıklı işlemesine de doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Küle, bu sayede rakiplerin adil ve eşit şartlarda yarıştığını, nihayetinde de vatandaşların düşük fiyat, yüksek kalite, çeşitlilik ve inovasyonla bu süreçten azami fayda sağladığını anlattı.

Kamu ihalelerinde gizli iş birliğine yapay zekâ ile göz açtırılmayacak! Rekabet Kurumu Başkanı'ndan şirketlere uyarı: Aklınızdan geçirmeyin

Küle “Kurumumuz, etkin rekabetin tesisinde kamu ihalelerinin bu kritik pozisyonunun bilincindedir. Bu bilinçten hareketle 2024’te Kamu İhale Kurumu (KİK) ile olan iş birliğimizi çok daha güçlü bir zemine taşıdık. İmzaladığımız protokolle, denetim çalışmalarımıza yepyeni ve teknolojik bir boyut kazandırdık” dedi.

Küle, bu iş birliğiyle, kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçların geliştirilmesine, ortak istatistiksel modelleme ve analizlere yönelik yoğun mesai harcadıklarını bildirerek “KİK’in sağladığı devasa veri setlerini, yapay zekâ algoritmalarımızla süzgeçten geçiriyoruz. Burada rekabete aykırı eylemlerle benzer desenler çizen, şüpheli örüntüler sergileyen teşebbüs hareketlerini anında radarımıza alıyoruz. Teşebbüslerin ihale verilerini, derinlemesine bir yapısal ve davranışsal analize tabi tutuyoruz. Böylece yapay zekâ araçlarıyla göz açtırmıyoruz” diye konuştu.

Kamu ihalelerinde gizli iş birliğine yapay zekâ ile göz açtırılmayacak! Rekabet Kurumu Başkanı'ndan şirketlere uyarı: Aklınızdan geçirmeyin

İHALEDE DANIŞIKLI DAVRANMAYIN

Yapay zekâ destekli altyapı sayesinde ihalelerin paylaşımı, danışıklı fiyat verilmesi, bölge paylaşımları gibi ihlalleri çok hızlı ve net şekilde ortaya çıkartabildiklerine işaret eden Küle “Proaktif tespitlerimiz, ihlal tarafı şirketlerce şaşkınlıkla karşılanıyor. Dolayısıyla artık kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli iş birliği yapmayı aklından dahi geçirmesin” ifadelerini kullandı.

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Küle, bu alanda yaptıkları tespitlere ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

Kamu ihalelerinde teşebbüslerin teklif fiyatlarında anlaşması, rekabete hassas bilgileri birbirleriyle değiştirmesi, ihale kalemlerini ya da bölgelerini paylaşması, yan teklif vererek anlaştıkları firmanın ihaleyi kazanmasını sağlaması veya anlaşma doğrultusunda ihaleye hiç teklif vermemesi gibi tüm rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları tek tek tespit ediyoruz. Teşebbüsler bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğimizi, ihale süreçlerindeki rekabete aykırı eylemlerin üzerine kararlılıkla gideceğimizi bilmeli. Sahip olduğumuz yüksek teknolojik altyapı ve veri entegrasyonuyla ihalelerdeki en ufak bir rekabet ihlalini bile karanlıkta bırakmayız. Bunun teşebbüslere bedeli ise çok ağır olur.

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