Üniversite adayları gözlerini tercih süreçlerine çevirirken siber güvenlikten yapay zekâ mühendisliğine, büyük veri analistliğinden dijital oyun teknolojilerine kadar ‘geleceğin meslekleri’ olarak gösterilen alanlar öğrencilerin yeni odak noktaları oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (2026-YKS) başarılı olan adaylar çarşamba gününden itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Mesleklerdeki dönüşüm, üniversite programlarında değişimi beraberinde getirirken özellikle yeni alanlar, fırsatları ve iş imkânlarıyla adayları cezbediyor.

Son olarak YÖK, yapay zekâ ve bilişim alanında üç yılda 81 yeni programın açıldığını bildirdi. Bu da ‘geleceğin meslekleri’ olarak nitelendirilen alanlara yönelik akademik ilginin arttığını ortaya koydu.

Yapay zekâ mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, elektronik ve otomasyon, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi meslekler dünyada ve Türkiye’de hızlı gelişen alanlar olarak etkisini artırıyor.

Tercihte yapay zekâ kriteri öne çıkıyor... Gençlerin gözdesi dijital meslekler

YÖK bu yıl tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri dâhil 16 yeni programı daha tercih kılavuzuna ekledi. Sektör temsilcileri ve uzmanlar da bu mesleklerdeki gelişim sürecine ve istihdam ihtiyacına dikkati çekerek, adaylara tavsiyelerde bulundu.

Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, ilk kez bir teknolojinin yalnızca sektörleri değil, düşünme biçimlerini, üretim modellerini, rekabet anlayışını ve günlük hayat alışkanlıklarını aynı anda dönüştürdüğünü belirterek yapay zekânın bazı rutin işleri otomatikleştirirken daha önce hiç olmayan yeni meslekleri de ortaya çıkardığını bildirdi.

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Yeni dönemde şirketlerin yalnızca mezun olunan üniversiteye değil, adayın ürettiği projelere, yapay zekâyı ne kadar etkin kullandığına, yabancı diline ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğine bakacağını belirten Küçükşabanoğlu “Çalışmalar, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ve dijital dönüşümün dünya genelinde milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını, buna karşılık birçok mesleğin de yeniden şekilleneceğini gösteriyor. Türkiye’nin bu dönüşümde önemli avantajları bulunuyor. Güçlü mühendislik altyapımız, gelişen teknoloji girişimleri ve genç nüfusumuz sayesinde yapay zekâ alanında bölgesel merkez olma potansiyeline sahibiz. Ancak bunun yolu nitelikli insan kaynağı yetiştirmekten geçiyor” dedi.

Tercihte yapay zekâ kriteri öne çıkıyor... Gençlerin gözdesi dijital meslekler

HER MESLEĞİN YAPAY ZEKÂ VERSİYONU

Gelecek yıllarda klasik yapay zeka mühendisliğinin yanında disiplinler arası uzmanlık alanlarının daha hızlı büyüyeceğini anlatan Küçükşabanoğlu, üniversite tercihi yapacak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

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Hangi bölümü seçerseniz seçin, mutlaka yapay zekâ konusunda kendinizi geliştirin. İster hukuk okuyun, ister tıp, ister psikoloji, ister işletme, ister iletişim, ister uluslararası ilişkiler, yapay zekâ artık bütün disiplinlerin ortak çalışma alanı haline geliyor. Gelecekte yalnızca yapay zekâyı geliştiren mühendisler değil, onu kullanan doktorlar, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler, diplomatlar, finans uzmanları ve kamu yöneticileri de büyük avantaj sağlayacak. Artık her mesleğin bir yapay zekâ versiyonu oluşuyor.

Tercihte yapay zekâ kriteri öne çıkıyor... Gençlerin gözdesi dijital meslekler

SAĞLIKTAN SAVUNMAYA FİNANSTAN TARIMA...

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış, bu yıl üniversitelerde bilgisayar ve yazılım mühendisliği programlarına ek olarak yapay zekâ odaklı yeni lisans programlarının açılmasının, bu alandaki dönüşümün eğitim sistemine de yansıdığını gösterdiğini vurguladı.

Çalış, sağlıktan savunmaya, finanstan tarıma, üretimden eğitime kadar her sektörün yapay zekâyla dönüştüğüne dikkati çekerek “Bugün bu alanda eğitim alacak gençler, önümüzdeki 10-20 yılın en stratejik meslek gruplarında yer alacak” dedi.

Çalış, dünyada yapay zekâ alanında yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını belirterek “Bugün sadece teknoloji şirketleri değil, bankalar, savunma sanayisi kuruluşları, otomotiv sektörü, sağlık kurumları, enerji şirketleri ve kamu kurumları da yapay zekâ uzmanı arıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de bu alandaki istihdamın katlanarak artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.



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