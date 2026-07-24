Yapay zekâ bölümleri üniversitelerde hızla yaygınlaşıyor. 171 üniversitede 785 programa ulaşan yapay zekâ eğitimleri, yeni tercih döneminin dikkati çeken alanlarından biri... Ancak uzmanlara göre başarı için yalnızca bölüme yerleşmek yeterli değil...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zekâ, siber güvenlik, büyük veri, dijital sağlık ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda geleceğin mesleklerine yönelik programları yaygınlaştırıyor. Son üç yılda yaklaşık 70 yeni program açılırken, bu yıl da 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek.

Yapay zekâ ile ilgili program sayısı ise 171 üniversitede 785’e ulaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların yüksek doluluk oranlarıyla tercih edildiğini belirterek “Bu tablo gençlerimizin geleceğin mesleklerine bilinçli şekilde yöneldiğini gösteriyor. Adaylarımıza yeni açılan programları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Özvar, tercih döneminde adaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Akademisyenler ve sektör temsilcileri de yeni programların iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına karşılık verdiğini, uygulamalı eğitimin mezunların istihdamına önemli katkı sağladığını vurguladı.

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MESLEKLER DEĞİŞİYOR

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, YÖK’ün açtığı yeni programların sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli rol üstleneceğini söyledi. Prof. Dr. Ayhan Onat ise yapay zekânın insanın yerini almayacağını, teknolojiyi etkin kullanan nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın süreceğini vurguladı.

Ankara Üniversitesi mezunu Abdullah Öz de bugün ROKETSAN’da siber güvenlik uzmanı olarak görev yaptığını belirtti. Sektör temsilcileri de yapay zekâ ve siber güvenliğin yalnızca geleceğin değil bugünün de meslekleri olduğunu belirterek, bu alanlarda başarının sürekli öğrenme ve kişisel gelişimle mümkün olduğunu ifade etti.

BTYÖN AŞ kurucu ortağı Ali Dinçkan “Bu alan popüler; ancak sadece popüler olduğu için bir meslek seçilmez. Aynı zamanda bu alanın kişinin karakterine uygun olması, meraklı olması ve kendisini sürekli geliştirmesi gerekir. Üniversite iyi bir temel atıyor ancak bu alanda uzmanlaşmak, kişisel çaba ve gayretle mümkün oluyor. Yapay zekâ pek çok mesleği ortadan kaldırmayacak, aksine yeni çalışma alanları oluşturacak” dedi.

"YENİ İŞ ALANLARI OLUŞTURACAK"

İLGE Yapay Zekâ AŞ kurucusu Sedat Karakaş da “Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin konusu değil. Eğitimden sağlığa, finanstan üretime kadar her alanda kullanılmaya başladı. Bugün ‘Yapay zekâ kullanmıyorum’ diyen neredeyse kimse kalmadı. Bu sebeple yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanları geleceğin en önemli uzmanlık alanlarından biri hâline geliyor. Yapay zekâ istihdamı azaltmayacak, aksine yeni iş alanları oluşturacak” ifadelerini kullandı.

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