CHP'de Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçiş hazırlıkları sürerken, parti içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden bazı milletvekilleri, yeni partiye gitme eğilimindeki vekillerin CHP'de kalması için Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesini istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan vekil pazarlığına ret: Kapı açık, gitmek isteyen herkes gidebilir

VEKİLLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA İKNA TURU

Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na, yeni oluşuma katılma konusunda tereddüt yaşayan bazı isimlerin kendisinden gelecek bir telefon beklediğini söyledi. Milletvekillerinin, "Bazı arkadaşlarımız yeni partiye gitmek istemiyor ancak sizden güvence bekliyor. Arayıp konuşursanız CHP'de kalırlar" önerisini Kılıçdaroğlu'na ilettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan vekil pazarlığına ret: Kapı açık, gitmek isteyen herkes gidebilir

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE SAHİP ÇIKMAK İSTEYEN KALIR"

Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun bu talebe olumlu yaklaşmayarak geri çevirdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun, kendisini ikna etmeye çalışan vekillere "Atatürk'ün partisine sahip çıkmak isteyen kalır. Kimlerin, kaç kişinin gittiğiyle ilgilenmiyoruz" diyerek net bir tavır koyduğu belirtildi.

Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin tercihlerini kişisel görüşmeler ya da siyasi pazarlıklarla etkilemek istemediğini söyledi. Kurmaylar, "Kemal Bey çok rahat. Kimseyi aramıyor. Siyasetin vaat ve rant pazarlığına dönüşmesini istemiyor. Milletvekillerinin kendi siyasi iradeleriyle karar vermesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

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