Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak görülen yasal düzenlemeler kademeli olarak hayata geçecek. Bu kapsamda ilk adım, suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK’lılar için atılacak.

Suç işleyenler, bombalı eylemlere katılanlar, asker-polis şehit edenler için çerçeve yasada şimdilik herhangi bir kolaylık sağlanmayacak. Önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirilmesi beklenen ve diğer yasal düzenlemelerin ‘çatısını’ oluşturacak Terörsüz Türkiye’yle ilgili yasa taslağında en çok tartışılan, örgüt yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi.

Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde, yasada örgüt yöneticileri ile ilgili bir düzenlemenin yer almayacağını söyledi.

Teröristbaşları Süleymaniye’ye! Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa kademeli olarak çıkarılacak

İBRAHİM KALIN’IN TEMASLARI

AK Parti kaynaklarına göre de Kandil’deki 200 civarında olduğu belirtilen üst düzey örgüt yöneticisinin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu durumdakiler için şimdiye kadar tartışılan ‘üçüncü ülkeler’ formülü yerine Kuzey Irak’ta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani’nin kontrolünde olan Süleymaniye’de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta yürüttüğü temaslarda da bu konunun ele alındığı iddia ediliyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın

Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ‘kademeli’ olarak uygulamaya girecek. Bu kapsamda ilk olarak suç işlemeyenler, herhangi bir silahlı eyleme katılmayanlar ve cezaevinde bulunan PKK’lılar için düzenleme yapılacak. Bir anlamda terör örgütü üyeliği kapsamında işlenen diğer suçlar, suçun ağırlığına göre ayrı ayrı hukuki süreçlere tabi olacak. Bu nedenle suç işleyen PKK’lılar için ilerleyen süreçte yapılacak infaz düzenlemeleri gündeme gelecek.

Teröristbaşları Süleymaniye’ye! Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa kademeli olarak çıkarılacak

Avrupa’da özellikle örgütün finans kaynaklarını yöneten isimlerin de ilk çıkarılacak çerçeve yasa kapsamında olacağı belirtiliyor. Avrupa’daki PKK lobisini yönetenlerden suç kaydı olmayan veya haklarında sadece terör örgütü üyeliği suçlaması bulunanların ceza almadan Türkiye’ye gelmelerinin önü açılacak.

TOPLUMSAL UYUM KOMİSYONU

Çerçeve yasanın en önemli başlıklarından birini de Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumu oluşturuyor. Bunun için ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca silah bırakma sürecinin takibini yapıp; bunun ilgili kurumlara rapor edilmesi konusunda bir güvenlik bürokrasisinin yer alacağı mekanizma oluşturulacak. Örgüt üyelerinden kimlerin Türkiye’ye geldiği, ne kadar silah bırakıldığı, bu silahların ne olduğuna yönelik yapılacak tespitler konusunda Meclis’e de belli aralıklarla bilgi verilecek.

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