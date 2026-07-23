Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti’nin önümüzdeki hafta teklifi Meclis’e sunması beklenirken Öcalan’a statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi kanunda yer almadı.

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti’nin önümüzdeki hafta Pazartesi günü teklifi TBMM Başkanlığına sunabileceği belirtiliyor. Teklifin en geç ağustos ortasına kadar Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önceki gün başlattığı siyasi partilere yönelik ziyaretlerde çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkarılması konusunda bir ‘ön mutabakat’ ortaya çıktı. Kurtulmuş, siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmasa da, genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Terörsüz Türkiye kanunları pazartesi günü Meclis'te! Çerçeve yasada ‘ön mutabakat’ tamam

“HER ŞEY BİR ANDA OLMAZ”

Görüşmelerde özellikle DEM Parti, ‘Öcalan’a statü verilmesi, örgüt üyelerinin suç işleyen-işlemeyen şeklinde kategorize edilmemesi, örgütün üst yöneticilerin taslağın dışında tutulmaması ve Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerine pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması’ konusundaki talepleri dile getirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ise ‘Her şeyin bir anda olmayacağını, çerçeve yasanın çıkarılmasından sonra, ilerleyen süreçte bazı yeni hukuki adımların atılabileceği’ şeklinde değerlendirme yaptığı belirtildi.

Terörsüz Türkiye kanunları pazartesi günü Meclis'te! Çerçeve yasada ‘ön mutabakat’ tamam

ÖZEL STATÜ YOK OFİS VAR

Öte yandan, DEM Parti’nin ve örgütün ısrarına rağmen AK Parti’nin taslağında Öcalan için ‘hukuki bir statü’ tanımlaması bulunmadığı artık kesinlik kazanıyor. Ancak İmralı’daki cezaevi koşullarının esnetilmesi konusunda bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda, Öcalan’a İmralı’daki cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçmesi ve İmralı’ya DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere izin verilmesi, ayrıca PKK’nın diğer yöneticileri ile iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak.

Edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın da hem güvenlik bürokrasisi ile hem de DEM heyeti ile yaptığı görüşmelerde kendisi açısından eksikleri bulunsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu söylediği belirtiliyor.

Terörsüz Türkiye kanunları pazartesi günü Meclis'te! Çerçeve yasada ‘ön mutabakat’ tamam

4 BİN PKK’LI TAHLİYE OLACAK

AK Parti’nin taslağında ayrıca, Türkiye’de suç kaydı bulunan ve güvenlik bürokrasisinin tespitlerine göre silahlı veya bombalı eylemlere karışan örgüt üyelerinin ‘terör suçlaması’ düşse bile, mutlaka ceza sistemi içine alınmasına ilişkin hükümler bulunuyor.

Ancak, hâlen cezaevinde bulunan 4 binden fazla PKK’lıyla ilgili ‘terör örgütü’ suçlaması kalkacağı için, kanun çıktıktan sonra çok sayıda tahliyenin gündeme geleceği belirtiliyor. Bu durumdakilerin cezaevinde geçirdikleri sürenin, terör suçlamasıyla ilgili suçlama düştükten sonra, tahliyeleri için yeterli olacağı ifade ediliyor.

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