CHP’ye veda eden Özgür Özel’in kuracağı yeni parti, milletvekili sayısıyla Meclis’teki aritmetiği tamamen değiştirecek.

Yaklaşık 80 milletvekilinin katılmasının beklendiği parti, sandalye sayısıyla CHP’yi geride bırakarak AK Parti’nin ardından Meclis’in ikinci büyük grubu hâline gelecek ve ana muhalefet görevini üstlenecek.

CHP yeni 'ana muhalefeti' doğurdu: Meclis’teki aritmetik tamamen değişecek

Yeni partinin resmen grup kurmasıyla birlikte TBMM’de grup sayısı yediye yükselecek. Bu durumda yalnızca sayısal bir değişiklik yaşanmayacak, Meclis’in çalışma düzenini etkileyen birçok uygulama da sandalye dağılımına göre sil baştan belirlenecek. İhtisas komisyonlarında partilere düşecek üye sayıları, genel kuruldaki oturma planı, TBMM Başkanlık Divanındaki görev paylaşımı, grup önerilerinin değerlendirilme sırası ile parti gruplarına tahsis edilen salonlar ve yönetim odaları, partilerin sandalye sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

CHP yeni 'ana muhalefeti' doğurdu: Meclis’teki aritmetik tamamen değişecek

BAŞKAN VEKİLLİĞİ BIÇAK SIRTI

Meclis’teki grup sayısının artmasıyla birlikte fiziki yer sıkıntısı da yaşanacak. Edinilen bilgilere göre, yeni partinin mevcut grup salonunu kullanmaya devam etmesi planlanırken, milletvekili sayısı önemli ölçüde azalacak CHP için ise Meclis yönetimi tarafından yeni bir grup salonu ile çalışma alanı tahsis edilmesi bekleniyor.

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Sandalye sayılarında yaşanacak değişimle birlikte Meclis Başkan Vekilliği konusunda da bıçak sırtı bir tablo ortaya çıkacak. CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısının 46 milletvekili bulunan MHP’nin altına düşmesi hâlinde, CHP Meclis Başkan Vekilliği hakkını kaybedecek. Berat Temiz ANKARA

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