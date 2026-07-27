Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde Türksat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil Türksat-Biruni uydusunun kazandırılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği Türksat-Biruni uydusunun Türkiye’nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

Uraloğlu “Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz” dedi.

Türksat-Biruni’nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Uraloğlu “Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat’ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak” diye konuştu.

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İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını belirten Uraloğlu “Es’hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni’nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye’nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: 50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es’hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız. Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat’ın teknik altyapısını Es’hailSat’ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz.



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