Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak’ı birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nde ilk kazmanın bu yıl vurulmasının planlandığını açıkladı. Projenin finansmanı için petrol formülü masaya yatırılırken, hattın 4-5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye ile Irak’ı Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan dev proje “Kalkınma Yolu”nda somut adımlar atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projelendirme süreçlerinin tamamlandığını ve bu yıl içinde projeye ilk kazmayı vurmayı planladıklarını açıkladı. Al Jazeera’ya değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, 21 Temmuz’da gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinin detaylarını paylaştı. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Hasenî ve İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Sened ile yapılan görüşmelerin en ağır dosyasının Kalkınma Yolu olduğunu belirten Uraloğlu, bağlantı noktası ve finansman modellerinde önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Kalkınma Yolu’nda ilk kazma vuruluyor! Türkiye-Irak hattında geri sayım başladı

SINIR KAPISI OVAKÖY OLACAK

Projenin Türkiye’ye bağlanacağı nokta konusunda büyük ölçüde mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu “Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta ise Ovaköy (Şırnak) üzerinden yeni bir sınır kapısı açılması ve güzergâhın buradan ilerlemesi gündemde. Bağlantı noktası netleştiğinde gerekli köprü ve sanat yapıları hızla inşa edilerek çalışmalara başlanacak” dedi. Gümrük süreçlerinin de basitleştirileceğini vurgulayan Uraloğlu, hattın Bulgaristan sınırındaki Kapıkule’ye kadar sadece bir yol değil, “bütüncül bir gümrük koridoru” olarak işletileceğini ifade etti.

Kalkınma Yolu’nda ilk kazma vuruluyor! Türkiye-Irak hattında geri sayım başladı

FİNANSMANDA PETROL FORMÜLÜ MASADA

Geçmişte uluslararası finansman temini konusunda bölgedeki gerilimler sebebiyle istenen mesafenin alınamadığını hatırlatan Uraloğlu “Geçmişte uluslararası finansman temin edilerek Birleşik Arap Emîrlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak bu iş konuşulmuştu; ancak şimdiye kadar maalesef bir mesafe alınamadı. Biz de şunu söyledik: Eğer Irak’ın bir imkânı varsa, bu, yeraltı zenginlikleri; maden ya da petrol karşılığı finansman olabilir. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik. Bu ziyarette ve Türkiye Enerji Bakanı’mızın yaptığı ziyarette, petrol karşılığı yapılabileceği noktasında daha istekli olduklarını gördük. Bu noktada hesap kitap yapıp bir yaklaşım ortaya koyarak bir mutabakat zaptı imzalayalım diye önerdik; kendilerine bir taslak da sunduk. Cumhurbaşkanı’mızın muhtemel bir ziyaretinde bu konu tamamen netleşebilir” diye konuştu.

Kalkınma Yolu’nda ilk kazma vuruluyor! Türkiye-Irak hattında geri sayım başladı

HEDEF 4-5 YILDA TAMAMLAMAK

Irak Başbakanı’nın sürece pratik ve sonuç odaklı yaklaştığını aktaran Uraloğlu “Biz bu sene ‘temel atalım, kazma vuralım’ istiyoruz. Finansman ve izinler tamamlandığında, Türk müteahhitlerinin ve yerel ortakların gücüyle bu projeyi 4-5 yıl gibi iddialı ama mümkün bir sürede bitirebiliriz” diye konuştu.

PETROL VE GAZ HATLARINI DA BAĞLAYACAK

Proje sadece ulaşımdan ibaret değil. Enerji nakil hatları, fiber optik ağlar ve doğalgaz/petrol boru hatlarının da bu güzergâha entegre edilmesi planlanıyor. Bakan Uraloğlu “Özellikle doğalgaz konusunda Körfez ülkeleriyle de bu meseleyi konuşmakta fayda var. Bugün Kalkınma Yolu tamamlanmış olsaydı Hürmüz Boğazı dünya gündeminde bu kadar üst sıralarda olmayacaktı” dedi.

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