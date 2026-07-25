Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi için 4 yıllık teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi'nin menajeriyle temasa geçtiği ileri sürüldü.

JUVE OLMADI, G.SARAY DEVREDE

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki Lucumi için devreye girdi. Haberde, daha önce Juventus'un kadrosuna katmak istediği Lucumi için Bologna ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamadığı ve sarı kırmızılı ekibin transfer için 21-22 milyon avroluk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Jhon Lucumi

LUCUMI'YE 4 SENELİK TEKLİF

Galatasaray'ın Kolombiyalı stopere yıllık 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Lucumi'nin sözleşmesinde 15 Temmuz'a kadar 28 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu, bu tarihin geçmesinin ardından Bologna'nın uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

"UYGUN BİR TEKLİF GELİRSE AYRILACAK"

Bologna Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde Lucumi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Lucumi'nin bizimle sözleşmesi var. Geçen yıl kendisi için kariyerini değiştirebilecek önemli bir teklif gelmişti. Bir yıl daha kalmasını istedik ve bu sezon uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine dair söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse kendisini memnun edeceğiz, gelmezse bizimle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

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