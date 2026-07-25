Atletico Madrid'in Arjantinli santrforu Julian Alvarez'i transfer etmek isteyen Arsenal'in, İspanyol ekibinin kapısını çılgın bir teklifle çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin Atletio Madrid'i Julian Alvarez transferine ikna etmek için gözden çıkardığı bonservis bedelini duyurdular.

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ARTETA ÇOK İSTİYOR

The Times'ın haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arjantinli santrforu yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.

ARSENAL'DEN ASTRONOMİK TEKLİF

Premier Lig'in son şampiyonunun abu transfer için İspanyol ekibine 100 milyon avro ve Viktor Gyökeres'i teklif edeceği öne sürüldü. Atletico Madrid'in ise Alvarez'i kadroda tutmak istediği ancak LaLiga dışından tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi. Haberde bir dönem Manchester City forması da giyen 26 yaşındaki forvetin, İngiltere'ye dönmek yerine İspanya'da kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

Julian Alvarez

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Julian Alvarez, 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

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