Karabük'te kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran bir kişi, tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Hastane kapısından yaklaşık 20 metre uzaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığılan adam, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti.

Karabük'te kalp rahatsızlığı şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Mehmet A., yapılan ilk işlemlerin ardından doktor değerlendirmesi ve tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı.

İddiaya göre hastane çıkışından yaklaşık 20 metre uzaklaşan Mehmet A., yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Düşme sırasında başını kaldırıma çarpan vatandaş için çevredekilerin ihbarı üzerine hastane personeli sedyeyle olay yerine koştu.

40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet A., yeniden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanmasına rağmen hasta kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mehmet A.'nın daha önce anjiyo geçirdiği ve kalbine stent takıldığı, bu nedenle rutin kalp kontrolü amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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