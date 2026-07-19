Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kız, büyük bir tıbbi hata yaşadı. Operasyon öncesi karışıklık nedeniyle yanlışlıkla yirmilik dişleri çekilen kızın ailesi yaşanan skandalın ardından hastane hakkında şikayetçi oldu.

Fransa'da ayak bileği ameliyatı için hastaneye başvuran 17 yaşındaki genç kız, tıbbi hata sonucu yirmilik dişlerinin çekildiğini öğrendi.

YANLIŞ İŞLEM UYGULANDI

La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz’da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.

Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.

Hastanede skandal! Ayak ameliyatı için gitti, dişsiz çıktı

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.

“TIBBİ BİR HATA YAPTIK” SAVUNMASI

Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi operasyonu yapan doktorunun kendisine “Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz” dediğini söyledi.

Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.

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