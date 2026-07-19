Hastanede skandal! Ayak ameliyatı için gitti, dişsiz çıktı
Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kız, büyük bir tıbbi hata yaşadı. Operasyon öncesi karışıklık nedeniyle yanlışlıkla yirmilik dişleri çekilen kızın ailesi yaşanan skandalın ardından hastane hakkında şikayetçi oldu.
- Olay, Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte 10 Temmuz'da meydana geldi.
- Genç kızın ailesi, yaşanan duruma ilişkin şikayette bulundu.
- Ameliyatı yapan doktor, ailenin annesine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz" açıklamasında bulundu.
- Olaya ilişkin haber, yerel gazete Voix du Nord'da yer aldı.
Fransa'da ayak bileği ameliyatı için hastaneye başvuran 17 yaşındaki genç kız, tıbbi hata sonucu yirmilik dişlerinin çekildiğini öğrendi.
YANLIŞ İŞLEM UYGULANDI
La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz’da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.
Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.
“TIBBİ BİR HATA YAPTIK” SAVUNMASI
Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi operasyonu yapan doktorunun kendisine “Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz” dediğini söyledi.
Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.