Karakaş, birçok kişinin farkında olmadığı bu haktan çalışan emeklilerin de yararlanabileceğini belirterek, en kritik kriterin meslekte kazanma gücündeki en az yüzde 10'luk kayıp olduğunu ifade etti.

"Bu sigorta kapsamında yapılan çok önemli yardımlar var: İş kazası geçiren sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri (maaşı), vefat durumunda geride kalan ailesine bağlanan ölüm aylığı, evlenecek kız çocuklarına verilen çeyiz yardımı (evlenme ödeneği) ve defin masrafları için ödenen cenaze ödeneği"

Sürekli iş göremezlik maaşının bağlanabilmesi için SGK Sağlık Kurulu'nun meslekte kazanma gücü kaybını tespit etmesi gerekiyor. Bu kaybın en az yüzde 10 olması şartı aranırken, oranın yükselmesi halinde bağlanacak gelir de artıyor.

Karakaş bu durumu yazısında şu sözlerle anlattı:

"SGK’nın bu sigorta kolu, iş kazası ya da meslek hastalığında çalışan emekliye dâhil olmak üzere ve geride kalan dul ve yetimlerine pek çok yardımda bulunur. Bunlar arasında en hayati olanlar şüphesiz emeklilik mevzuatını ilgilendirenlerdir: Sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri, vefatı hâlinde hak sahiplerine uzanan ölüm geliri, ömrünü birleştirenlere evlenme ödeneği ve son yolculukta sunulan cenaze ödeneği.

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bedeninde kalıcı hasar oluşan sigortalıya bağlanan bu gelir, bir bağış değil, sigortalı çalışmanın bir neticesidir. Ancak SGK’dan sürekli gelir almak çok kolaydır. Hem yaş şartı yok hem de prim ve sigortalılık süresi şartları da yok. Üstelik emekliliklere de bu gelir bağlanıyor…