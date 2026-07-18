Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

Bir fikrin başarıya ulaşması belirsizliklere karşı gösterilen uzun vadeli bağlılığa dayanır. Güneşli’de temelleri atılan Seraf, Anadolu mutfağının köklü birikimini bugüne taşıyan sabırlı bir mücadelenin hikâyesini sunuyor.

Ben, başarılı işlerin ortaya çıkış sürecini izlemeyi severim. Sanırım yaşım da artık buna müsait. Bir süreci en başından itibaren biliyorsam ve o işin başarılı olacağına inanıyorsam, açıkçası bununla kendim de övünürüm. Bu sebeple acele etmem. Önce inancımın pekişmesini beklerim.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

Çünkü bir projeye inanmak yalnızca onun başarılı olacağına dair iyimser olmak değildir. Aynı zamanda belirsizliklere rağmen emek vermeyi, sabretmeyi ve fikrin zaman içinde olgunlaşacağına güvenmeyi gerektirir. Kendi tecrübelerimden bilirim ki inanç, bir fikrin ilk sermayesidir. Elbette kaynak, ekip ve destek de çok önemlidir.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

Size anlatacağım proje, bir dönem komşuluk yaptığım ve zorluklarını yakından bildiğim bir çalışmadır. Malumdur ki her büyük proje, başlangıçta yalnızca bir kişinin zihninde gerçektir. Başkaları onu göremeyebilir. Onu görünür kılan ise fikri ortaya atan kişinin kararlılığı, ısrarı ve tutarlılığıdır.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

BAĞLILIK OLMADAN OLMAZ

İnanç, sanıldığı gibi kör bir iyimserlik değildir. Eksikleri görmek, buna rağmen çözüm üretmeye devam etmektir. Gerçekçi olmak ile vazgeçmek aynı şey değildir. İnsanlar bütçelere değil, anlam taşıyan fikirlere bağlanır.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

En zor dönem ise insanların henüz fikre inanmakta zorlandığı süreçtir. Bu aşamada fikir sahibinin öncelikle kendi inancını koruması gerekir.

İşte tam bu noktada ikinci kırılma aşamasına gelinir. Çünkü başarı, çoğu zaman fikrin doğruluğundan çok, onu sürdürebilme iradesine bağlıdır. İyi fikir çoktur; ancak tamamlanan ve başarıya ulaşan işlerin sayısı azdır.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

Özetle; inanç emeği ve çabayı, emek güveni, güven iş birliğini, iş birliği ise başarıyı getirir. Bu yaklaşım özellikle gastronomi alanında çalışanlar için büyük önem taşır. Çünkü bu alandaki projelerin gerçek değeri çoğu zaman hemen anlaşılamaz. Etkileri yıllar içinde ortaya çıkar. Bu sebeple bir fikrin hayata geçirilmesinde en önemli unsur, o fikre uzun vadeli bir bağlılık gösterebilmektir.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

Evet, sevgili Doğan Yıldırım inandı. Sevgili Sinem Özler ile birlikte bu inancı başarıya dönüştürdü. Kısacası; inanç, çaba, sabır ve mükâfat… Bugün çok konuşulan bir başarı hikâyesi olan Seraf, sanırım en kısa hâliyle böyle özetlenebilir.

Güneşli’deki restoranı ilk gördüğümde açıkçası çok ama çok şaşırmıştım. Böyle bir mekânı Güneşli’de açmak, âdeta dikenli bir bahçeye gül dikmek gibiydi. Anadolu mutfağına inanmak ve bu inancın gereği olarak sabırla mücadele etmek, ülkemizde çok sık rastlanan bir durum değil.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

EMEĞİN EN ZOR YOLU

Sevgili Doğan Yıldırım zor olanı seçti. İnandı, güvendi ve hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu inancı ete kemiğe büründürme işi ise çok sonradan başlamasına rağmen restoran şefliğinde adım adım başarı basamaklarını çıkan sevgili Sinem Özler oldu.

Ben bunu ilk duyduğumda, “Doğan Bey ne yapıyor?” diye düşünmüştüm. Böylesine büyük bir yatırım, yolun henüz başındaki bir insana nasıl emanet edilebilirdi? Fakat sevgili Doğan Bey yine şaşırttı. Sinem Hanım hem mutfakta hem de restoranın tüm işleyişinde varlığını kanıtladı.

Anadolu mutfağının zorluklarını iyi bilen biriyim. Malzeme seçimi, mevsim, işleme teknikleri, gelenekselliğin korunması ve nitelikli insan kaynağı... Bunların her biri, yedi başlı bir devle mücadele etmeye benzer. Korkarsınız, yorulursunuz, zaman zaman umutsuzluğa kapılırsınız. Ancak o yedi başlı dev sizi kabul eder ve size inanmaya başlarsa, işte o zaman verilen emek taçlanır. Böylece yalnızca siz kazanmazsınız; on dört bin yıllık birikimiyle Anadolu mutfağı da kazanır.

Benim için, hatta ülkemiz için en değerli kazanım da budur. Bu toprakların sunduğu değerlerin hak ettiği saygıyı ve değeri görmesi…

Sevgili Doğan Bey ve Sinem Hanım, çok kıymetli bir işe imza attınız. İnanıyorum ki bundan sonra da çok daha iyilerini başaracaksınız.

Yolunuz açık olsun.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

FİRİK PİLAVI

MALZEMELER

>> 1 su bardağı firik bulguru

>> ½ su bardağı pilavlık bulgur

>> 3 yemek kaşığı yeşil mercimek

>> 1 yemek kaşığı tereyağı

>> 2 yemek kaşığı zeytinyağı

>> 1 adet soğan

>> 1 yemek

kaşığı salça

>> 1 tatlı kaşığı karabiber

>> 4 su bardağı

tavuk suyu

>> Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak yeşil mercimekler haşlanır. Daha sonra tavaya tereyağı ve zeytinyağı eklenir. Yemeklik doğranan soğanlar yağda kavrulur. Diriliğini kaybedince salça eklenir, iki ila üç dakika daha kavurmaya devam edilir. Firik ve pilavlık bulgur da eklenir. Haşlanmış mercimekler de tencereye ilave edilerek karıştırılır. Baharatı ve tuzu ayarlanır. Suyu konularak kısık ateşte pişirilir. Firik biraz geç pişebileceği için kontrollü olarak su ilavesi yapılabilir. 15 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra servise sunulur.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

ETLİ KURU DOLMA

MALZEMELER

>> 10 adet kuru patlıcan

>> 200 gram kıyma

>> 1 adet rendelenmiş soğan

>> 1 kahve fincanı pirinç

>> 2 yemek kaşığı salça

>> 1 çay kaşığı kuru nane

>> 1 çay kaşığı kekik

>> 1 çay kaşığı karabiber

>> 1 çay kaşığı sumak

>> 1 tutam ince kıyılmış maydanoz

>> Tuz



HAZIRLANIŞI

Kuru patlıcanlar kaynar suya alınarak yumuşayıncaya kadar haşlanır. İç harcı için kıyma, rendelenmiş soğan, pirinç, 1 yemek kaşığı salça, kuru nane, kekik, karabiber, sumak, maydanoz ve tuz bir kapta iyice yoğrulur. Haşlanan kuru patlıcanların içi, ağız kısmında taşma payı bırakılacak şekilde hazırlanan harçla doldurulur. Tencereye 1 yemek kaşığı salça alınarak yağ ile kavrulur. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Üzerlerini geçmeyecek, hizalarına gelecek kadar su ilave edilir. Dolmalar orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirilir. Etli kuru dolma sıcak olarak servis edilir.

Zor olanı seçenlerin hikâyesi: İnanç, çaba, sabır ve mükâfat

HURMA TATLISI

MALZEMELER

>> 1 adet yumurta

>> 5 yemek kaşığı zeytinyağı

>> 1 çay bardağı yoğurt

>> 1 paket

kabartma tozu

>> 100 gram eritilmiş tereyağı

>> 3,5 su bardağı un

İç harcı için;

>> 1 su bardağı

ceviz içi

>> 1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için;

>> 2 su bardağı

toz şeker

>> 2 su bardağı su

>> 2 damla taze sıkılmış limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbeti için su ve toz şeker bir tencereye alınarak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ilave edilir ve yaklaşık 10 dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

Bir karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, eritilmiş tereyağı ve yoğurt alınarak çırpılır. Kabartma tozu ve un ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilinceye kadar yoğrulur.

İç harcı için ceviz içi ile tarçın karıştırılır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak avuç içinde yuvarlanır ve hafifçe açılır. Ortasına cevizli harç yerleştirilerek hurma şekli verilip kapatılır.

Hazırlanan tatlılar fırın tepsisine dizilir ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar, yaklaşık 35-40 dakika pişirilir.

Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerlerine soğuk şerbet dökülür ve şerbetini çekinceye kadar dinlendirilir.

Hurma tatlısı, isteğe bağlı olarak Antep fıstığı ile süslenerek servis edilir.

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