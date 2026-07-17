Biri 100 diğeri 103 yaşında… Her gün yiyorlar, doktora ihtiyaç duymuyorlar
Gaziantep'te yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, uzun ömürlerinin sırrını doğal beslenmeye, az yemeye ve sofralarından eksik etmedikleri yoğurda bağlıyor. 73 yıllık evliliklerini ise "Hiç kavga etmedik" sözleriyle özetliyor.
- Mehmet ve Cennet Balaban çifti, 100 yılı aşan ömürleri ve 73 yıllık evlilikleriyle tanınıyor.
- Çift, Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşıyor ve 7 çocuk, 25 torun, 26 torun çocuğuna sahip.
- Asırlık çift, günlük işlerini büyük ölçüde kendileri yapıyor ve yalnızca salgın döneminde doktora başvurmuşlar.
- Sağlıklı yaşamlarının sırrını doğal beslenme, az yemek ve sofralarından eksik etmedikleri yoğurt, tereyağı ve peynire bağlıyorlar.
- 103 yaşındaki Cennet Balaban, evlilikleri boyunca eşiyle hiç kavga etmediklerini ve huzur içinde yaşadıklarını belirtiyor.
Mehmet ve Cennet Balaban çifti, 100 yılı aşan ömürleri ve 73 yıllık mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Asırlık çift, sağlıklı hayatlarının sırrını doğal beslenme, az yemek ve sofralarından eksik etmedikleri yoğurda bağlıyor.
7 ÇOCUK, 25 TORUN…
Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 1953'te evlenen Balaban çiftinin 3 oğlu, 4 kızı, 25 torunu ile 26 torun çocuğu bulunuyor.
YALNIZCA SALGINDA DOKTORA GİTMİŞLER
İleri yaşlarına rağmen günlük işlerini büyük ölçüde kendileri yapan çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını, yalnızca 2021 yılında salgın döneminde doktora başvurduklarını söyledi.
SIRRI: YOĞURT, TEREYAĞI VE AZ YEMEK
Yörük kültürüyle yetiştiklerini ve avcılıkla hayatının geçtiğini anlatan Mehmet Balaban, yıllardır sofralarından tereyağı, yoğurt ve peyniri eksik etmediklerini belirtti.
Yoğurdu etten daha çok sevdiğini ifade eden Balaban, güçlü bir öğün tükettiklerinde günün geri kalanını tek öğünle geçirdiklerini dile getirerek, "Az yemek ve doğal beslenmek bizi bugüne kadar ayakta tuttu" dedi.
73 YILLIK EVLİLİKTE SEVGİ HİÇ EKSİLMEDİ
103 yaşındaki Cennet Balaban ise evlilikleri boyunca eşiyle hiç kavga etmediklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bir ömür huzur içinde yaşadık" diye konuştu.
Her gün kendi elleriyle hazırladığı Türk kahvesini eşine ikram ettiğini anlatan Cennet Balaban, birlikte geçirdikleri her günün kıymetini bildiklerini söyledi.
Yaz sıcaklarında evlerinin avlusunda dinlenen asırlık çift, el ele oturarak birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılığı ilk günkü gibi yaşatmaya devam ediyor.