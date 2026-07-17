Gaziantep'te yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, uzun ömürlerinin sırrını doğal beslenmeye, az yemeye ve sofralarından eksik etmedikleri yoğurda bağlıyor. 73 yıllık evliliklerini ise "Hiç kavga etmedik" sözleriyle özetliyor.

Mehmet ve Cennet Balaban çifti, 100 yılı aşan ömürleri ve 73 yıllık mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Asırlık çift, sağlıklı hayatlarının sırrını doğal beslenme, az yemek ve sofralarından eksik etmedikleri yoğurda bağlıyor.

7 ÇOCUK, 25 TORUN…

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 1953'te evlenen Balaban çiftinin 3 oğlu, 4 kızı, 25 torunu ile 26 torun çocuğu bulunuyor.

Biri 100 diğeri 103 yaşında… Her gün yiyorlar, doktora ihtiyaç duymuyorlar

YALNIZCA SALGINDA DOKTORA GİTMİŞLER

İleri yaşlarına rağmen günlük işlerini büyük ölçüde kendileri yapan çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını, yalnızca 2021 yılında salgın döneminde doktora başvurduklarını söyledi.

SIRRI: YOĞURT, TEREYAĞI VE AZ YEMEK

Yörük kültürüyle yetiştiklerini ve avcılıkla hayatının geçtiğini anlatan Mehmet Balaban, yıllardır sofralarından tereyağı, yoğurt ve peyniri eksik etmediklerini belirtti.

Yoğurdu etten daha çok sevdiğini ifade eden Balaban, güçlü bir öğün tükettiklerinde günün geri kalanını tek öğünle geçirdiklerini dile getirerek, "Az yemek ve doğal beslenmek bizi bugüne kadar ayakta tuttu" dedi.

Biri 100 diğeri 103 yaşında… Her gün yiyorlar, doktora ihtiyaç duymuyorlar

73 YILLIK EVLİLİKTE SEVGİ HİÇ EKSİLMEDİ

103 yaşındaki Cennet Balaban ise evlilikleri boyunca eşiyle hiç kavga etmediklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bir ömür huzur içinde yaşadık" diye konuştu.

Her gün kendi elleriyle hazırladığı Türk kahvesini eşine ikram ettiğini anlatan Cennet Balaban, birlikte geçirdikleri her günün kıymetini bildiklerini söyledi.

Biri 100 diğeri 103 yaşında… Her gün yiyorlar, doktora ihtiyaç duymuyorlar

Yaz sıcaklarında evlerinin avlusunda dinlenen asırlık çift, el ele oturarak birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılığı ilk günkü gibi yaşatmaya devam ediyor.

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