Uzun ömürle bağlantılı çıktı! Proteini etten mi nohuttan mı alalım?

Faydalı protein türleri yaşa göre değişiyor. Sydney Üniversitesinden araştırmacılar, 5 yaş altı çocuklarda hayvansal proteinlerin yetişkinlerde ise bitkisel proteinlerin daha iyi sağlık sonuçları verdiğini ortaya koydu.

Yeni bir küresel araştırma, bitkisel protein tüketiminin sadece daha sağlıklı değil, aynı zamanda daha uzun bir ömüre de kapı açtığını ortaya koydu.

SADECE KARNINIZI DEĞİŞ ÖMRÜNÜZÜ DE DOYURUYOR

Sydney Üniversitesinin 101 ülkeyi kapsayan çalışması, tofu, mercimek ve nohut gibi gıdaların sadece karnımızı değil, ömrümüzü de doyurduğunu gösteriyor. Protein, sağlıklı hayatın temel taşı. Ama hangi kaynaktan geldiği büyük farkı oluşturuyor. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal kaynaklar uzun süredir sofralarda başrolde. Ancak mercimek, nohut ve kuruyemiş gibi bitkisel proteinler hem sağlık hem çevre açısından giderek daha fazla tercih ediliyor.

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5 YAŞ ALTI HAYVANSAL PROTEİN

Sydney Üniversitesinden araştırmacılar, 5 yaş altı çocuklarda hayvansal proteinlerin yetişkinlerde ise bitkisel proteinlerin daha iyi sağlık sonuçları verdiğini ortaya koydu. Yetişkinlerde bitkisel protein ağırlıklı beslenen ülkelerde hayat süresi daha uzundu. Uzmanlar bunun için şu önerilerde bulunuyor: Et tüketimini azaltın, bitkisel alternatifl eri artırın.