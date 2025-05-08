Erkenci bebek anne sinesinde şifa bulacak! Ten Tene Temas Projesi bütün Türkiye’de uygulanmaya başlıyor

Çalışmalara göre annesiyle ten tene temas eden prematüre bebeklerin hayatta kalma şansı artıyor, komplikasyonlar azalıyor, zihinsel gelişimleri olumlu etkileniyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prematüre bebeklerin doğar doğmaz anneden ayrılmasının hem bebek hem de anne açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyleyen Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Türk Neonatoloji Derneği tarafından geliştirilen ve prematüre doğan bebeklerin annelerinin göğsünde, doğrudan cilt teması ile büyütülmesini hedefleyen “Ten Tene Temas” projesinin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağını söyledi.

ANNE SICAĞINI HİSSEDEN BEBEK HAYATA BAĞLANIYOR

32. Ulusal Neonatoloji Kongresi’nde yaptığı konuşmada Ten Tene Temas” uygulamasının fiziki ve psikolojik faydaları olduğunu belirten Prof. Dr. Koç “Prematüre bebek acil hastadır. Erken doğan bebek doğar doğmaz hemen yoğun bakım ünitesine konuyor. Anne sezaryense bebeğini göremiyor bile. Bu sırada bebek annesinden ayrıldığını anlıyor. Çalışmalar gösteriyor ki, doğar doğmaz annesiyle tentene temas eden prematüre bebeklerin yaşama şansı artıyor. Komplikasyonlar azalıyor, zihinsel gelişimleri olumlu etkileniyor” ifadelerini kullandı.

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Ten Tene Temas Projesi’nin prematüre bebeklerin sadece yaşamasını değil, nitelikli bir yaşam sürmesini de hedefleyen çok boyutlu bir girişim olduğunu aktaran Prof. Dr. Koç “Ankara, İstanbul gibi şehirlerde üniversite hastaneleri bu sistemi oturtmuş durumda. Biz sekiz pilot il belirledik: Sivas, Bursa, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Samsun, Aydın ve Adana şehirlerindeki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde, eğitimler verdik. Prematüre doğan bebeklerin doğrudan cilt teması ile büyütülmesinin; yaşama şanslarını artırdığı, nörolojik gelişimlerini desteklediği, enfeksiyon oranlarını azalttığı ve anne sütü alma ihtimallerini belirgin şekilde yükselttiğine dair güçlü bilimsel deliller oluşturmaktadır. Ten tene temas, aynı zamanda anne-bebek bağlanmasını güçlendirmekte, hastane yatış süresini kısaltmakta ve daha güvenli bir taburculuğu mümkün kılmaktadır” diye konuştu.

DOĞUM HAFTASI DÜŞTÜKÇE RİSK ARTAR

37 haftadan önce doğan bebeklerin prematüre olarak adlandırıldığını söyleyen Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç “Özellikle 32 haftanın altında doğan ya da 1,5 kilogramın altında dünyaya gelen bu prematüre bebekler çok küçük olduklarından daha fazla sağlık riski altındadır. Özellikle 28. gebelik haftasından önce doğan bebeklerde; serebral palsi, zihinsel yetersizlik, davranışla ilgili problemler, öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği gibi nörogelişim bozukluklarının görülme riski ciddi düzeyde artar” dedi.

130 BİN BEBEK ERKEN DOĞUYOR

Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon bebek (2023 rakamlarıyla yaklaşık 958 bin) dünyaya geliyor. Bazıları, anne karnında geçirmeleri gereken zamanı tamamlayamadan, henüz gelişemeden doğuyor. Prematüre olarak adlandırılan “erkenci bebeklerin” yıllık doğum oranı yüzde 12,9. Bu yaklaşık 130 bin prematüre bebek anlamına geliyor. En riskli grup ise doğum ağırlığı 1.500 gramın altındakiler.