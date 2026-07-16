YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) yer alan Matematik sorusunun cevabının değişmesinin ardından başlayan 'iptal' tartışmalarına son nokta konuluyor. AYT'de yer alan 23. sorunun iptal edileceği belirtildi. YKS sonuçlarının açıklanması için iptal edilen Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz sürecinin tamamlanması beklenirken, takvime göre sonuçların pazartesi günü açıklanması planlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, AYT Matematik bölümündeki 23. sorunun cevabının değiştirilmesi üzerine dava açıldı.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren soru krizi çözüldü.

AYT 23. soru iptal ediliyor! YKS sonuçlarının açıklanması için gözler o tarihte

AYT 23. SORU İPTAL EDİLDİ

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'ın aktardığına göre; AYT'nin 23. sorusu iptal ediliyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeleri aktaran Özay, "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza o göre yapın" ifadelerine yer verdi.

AYT 23. soru iptal ediliyor! YKS sonuçlarının açıklanması için gözler o tarihte

GÖZLER EDEBİYAT SORUSUNA DAİR KARARDA

Sonuçların açıklanması için ÖSYM'nin hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Özay, "AYT’deki 23. sorunun iptal edildiği artık kesinleşti. Şimdi ise iptal edilen Edebiyat sorusunun temyiz sürecinin sonuçlanması bekleniyor" dedi.

Edebiyat sorusuna yönelik kararın da 17 Temmuz Cuma günü çıkmasının beklenildiğini dile getiren Özay, "Kararın çıkmasıyla birlikte süreçte hiçbir pürüz kalmayacak ve ardından YKS sonuçları açıklanacak" sözlerini kullandı.

AYT 23. soru iptal ediliyor! YKS sonuçlarının açıklanması için gözler o tarihte

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edebiyat sorusuna ilişkin kararın gecikmesi durumunda YKS sonuçlarının açıklanamsının salı veya çarşamba gününe sarkabileceğinin altını çizen Özay, "Ancak tüm planlamalar pazartesi günü üzerine yapılmış durumda" diyerek, sonuçlar için 20 Temmuz Pazartesi tarihini işaret etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası