Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı geçen yıl yaşanan yargı sürecinin ardından bu yıl da merak konusuydu.

Geçen yıl Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hukuk fakülteleri için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine çekme kararı, tercih dönemine kısa süre kala alınması sebebiyle yargıya taşınmış, Danıştay yürütmeyi durdurarak 2025 yerleştirmelerinde 125 bin barajının uygulanmasına hükmetmişti.

ÖK Başkanı Erol Özvar

Bu yıl aynı tartışmanın yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken, YÖK Başkanı Erol Özvar gazetemize yaptığı açıklamayla tartışmaya son noktayı koydu.

Özvar “Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok” dedi.

YÖK, hukuk eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine çekme kararı almıştı.

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