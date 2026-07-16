Danıştay geçen yıl durdurmuştu, YÖK Başkanı gazetemize açıkladı: Hukukta son karar: 100 bin
Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı geçen yıl yaşanan yargı sürecinin ardından bu yıl da merak konusuydu.
- Geçen yıl YÖK'ün hukuk fakülteleri için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine çekme kararı yargıya taşınmış, Danıştay yürütmeyi durdurarak 2025 yerleştirmelerinde 125 bin barajının uygulanmasına hükmetmişti.
- YÖK Başkanı Erol Özvar, bu yıl aynı tartışmanın yaşanmayacağını ve barajın 100 bin olacağını açıkladı.
- Hukukta başarı sıralaması barajının 100 bin olacağı ve diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.
- YÖK'ün hukuk eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine çekme kararı aldığı ifade edildi.
Geçen yıl Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hukuk fakülteleri için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine çekme kararı, tercih dönemine kısa süre kala alınması sebebiyle yargıya taşınmış, Danıştay yürütmeyi durdurarak 2025 yerleştirmelerinde 125 bin barajının uygulanmasına hükmetmişti.
Bu yıl aynı tartışmanın yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken, YÖK Başkanı Erol Özvar gazetemize yaptığı açıklamayla tartışmaya son noktayı koydu.
Özvar “Hukukta başarı sıralaması barajı 100 bin olacak. Bir değişiklik söz konusu değil. Diğer bölümlerde başarı sıralamalarına ilişkin de herhangi bir değişiklik yok” dedi.
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YÖK, hukuk eğitiminin niteliğini artırmak amacıyla başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine çekme kararı almıştı.