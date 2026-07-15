AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için savcılığın sevk işlemleri tamamlandı. Haluk Levent dahil 19 kişi hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

AHBAP Derneği bünyesinde toplanan yardım ve bağışların, şüpheli şahısların kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında sanatçı ve dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 26 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı.

HALUK LEVENT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 25 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Haluk Levent dahil 19 kişi "tutuklama" talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

TUTUKLANMASI İSTENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği şüphelilerin listesi şu şekilde:

Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.

Öte yandan şüphelilerden Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında genel adli kontrol tedbirleri istenirken; Esin Önder Çağlayan için "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan diğer 17 şüphelinin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama talep edilen Haluk Levent'e yönelik savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında elde edilen delillere yer verildi. Sevk yazısında, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların yönetim sürecine ilişkin şüphelerin oluştuğu belirtilerek, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki tespitlerle desteklendiği ifade edildi.

DERNEĞİN MAL VARLIĞININ EKSİLTİLDİĞİNE İLİŞKİN SOMUT TESPİTLER YAPILDI

AHBAP Derneği’nin mal varlığının eksiltildiğinin aktarıldığı sevk yazısında, derneğe ait bazı taşınmazların elden çıkarıldığına ilişkin somut tespitler yapıldığı belirtildi. Yazıda, derneğe yapılan bağışlar ile bütçeden gerçekleştirilen harcamalara ilişkin MASAK incelemeleri ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, dosyadaki mevcut delil durumu, suçların niteliği ve diğer şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin şiddetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunun da belirtildiği yazıda, Haluk Levent’in tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: MASAK RAPORLARI VE ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarını kapsıyor.

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları, teknik-fiziki takip verileri ve banka hesap hareketleri incelemelerinde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Yapılan tespitlere göre;

Şüphelilerin resmi gelirleriyle bağdaşmayan, astronomik tutarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri,

Dernek kaynaklarından elde edilen yüksek meblağlı paraları şans oyunları ve bahis platformlarına aktararak ciddi maddi kayıplara uğradıkları,

Dikkat çekmemek adına, çok kısa süreler içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde gayrimenkul (tapu) devir işlemleri yaptıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası