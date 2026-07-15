15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bu gece Türkiye genelindeki camilerde sela okunacak. Anma programı kapsamında uygulanacak sela saatine ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz sela saat kaçta okunacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında anma programları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda camilerde sela okunurken, şehitler için dualar edilecek ve çeşitli dini programlar düzenlenecek. Vatandaşlar ise selaların saat kaçta okunacağını ve ülke genelinde aynı anda yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde sela okunacak. Selalar, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve milli birlik bilincini yaşatmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okunacak. Gece boyunca camilerde çeşitli anma programları da gerçekleştirilecek. Şehitler için hatimler okunacak, dualar edilecek ve vatandaşların ibadet edebilmesi amacıyla birçok cami sabah namazına kadar açık tutulacak.

15 Temmuz selası ne zaman saat kaçta okunacak?

SELALAR TÜM TÜRKİYE'DE AYNI ANDA OKUNUYOR

Selalar, Türkiye genelindeki camilerde 00.13'te eş zamanlı okunacak. Böylece 81 ilde ve tüm ilçelerde aynı saatte sela sesi yükselecek. 15 Temmuz 2016 gecesinde de camilerden okunan selalar, darbe girişimi sırasında yapılan çağrılar nedeniyle hafızalarda önemli bir yer edindi. O tarihten bu yana her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aynı saatte sela okunması uygulaması sürdürülüyor.

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