İsrail ile Lübnan arasında Roma'da gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu iki pilot bölgeden birkaç gün içinde çekilebileceğini öne sürdü.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen altıncı tur görüşmelerin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmesi gündeme geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, tarafların Lübnan ordusunun bölgeye konuşlandırılması, uluslararası denetim mekanizması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin süreçte temel ilkeler üzerinde uzlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haberde, Roma'daki temasların "olumlu" ve "verimli" geçtiği belirtilirken, pilot bölgelerle ilgili son teknik ayrıntıların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçilebileceği ifade edildi.

İsrailli bir yetkili ise pilot bölgelerden çekilme sürecinin başlaması için bazı hazırlıkların ve ek mutabakatların tamamlanması gerektiğini belirterek, bunun kısa süre içinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, çekilmenin kesin tarihinin henüz netleşmediğini ancak sürecin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

MÜZAKERELER NİSAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

İsrail ve Lübnan'ın Washington Büyükelçileri, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler kapsamında ilk kez 14 ve 23 Nisan'da bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu temaslar, 1993'ten bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçmişti.

Taraflar arasında 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşması imzalanırken, süreç Lübnan siyasetinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam görüşmeleri kalıcı çözüm için gerekli görürken, Hizbullah ve müttefikleri doğrudan temaslara karşı çıkmayı sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası