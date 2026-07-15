Haluk Levent'in başkanlık ettiği AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınana isimlerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Levent'in asistanı Yeliz Kaya savcılık ifadesinde kullanıldığını belirtirken, şüpheli Sevda Kurt, Levent tarafından 90 milyon TL dolandırıldığını dile getirdi. Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin ifadesinde, Levent'e paraların kaynağını sorduğunu ve "Tanıdıklar" cevabını aldığını söyledi. Çetin, Ankara'da Haluk Levent ile birlikte 4 milyon 500 bin TL'yi Yeliz Kaya'nın hesabına yatırdıklarını ifade etti.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın, Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin’in ve şüpheli Sevda Kurt'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, tüm banka hesaplarını Haluk Levent'in yönlendirmesiyle kullandığını iddia etti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Kaya, "Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı" ifadelerini kullandı.

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"ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI"

Çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.

"TAŞINMAZLARI ONUN BORÇLU OLDUĞU KİŞİLERE DEVRETTİM"

Taşınmaz devirlerine ilişkin de beyanda bulunan Kaya, söz konusu işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini ileri sürerek, "Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu" diye konuştu.

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"ONUN YÜZÜNDEN BANKALARA BORÇLANDIM"

Kaya, "Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" ifadelerini kullandı.

"90.000.000 TL DOLANDIRILDIM"

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; şüpheli Sevda Kurt ifadesinde "Haluk LEVENT isimli şahıs tarafından yaklaşık 90.000.000 TL dolandırıldım" dedi.

Sevda Kurt ifadesinde şu sözlere yer verdi:

Tek amacım ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Bu amacımla ulaşmak için o dönem Ülkemizde boy boy haberleri yapılan bir derneğe güvendim. Ülkemizde nice güvenilir insan benzeri hikayelerle dolandırılmıştır.

Haluk LEVENT isimli şahıs tarafından yaklaşık 90.000.000 TL dolandırıldım. Beni yönlendirdiğinden vurarak bu parayı elimden aldı. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisine girmeme neden oldu.

Beyanlarımla banka dekontları ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar iddialarımı desteklemektedir. Zafer Yay isimli şahsı hiç görmedim.

Haluk Levent'in 'ahbap'ları konuştu! İtiraflar ve suçlamalar peş peşe geldi

PARALARIN KAYNAĞINA 'TANIDIKLAR' CEVABI

Haluk Levent’in eski şoförü İlker Çetin’in ise ifadesinde Haluk Levent'e paraların kaynağını sorduğunu, Levent'in "Tanıdıklar" cevabını verdiğini öne sürdü.

İlker Çetin’in ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ben hesabıma gelen bu tutarları Haluk Bey'in söylediği hesaplara yine onun söylediği şekilde açıklama yazarak gönderiyordum.

Ben bu paraların kaynağını sorduğumda bana tanıdıklarından gelen para olduğunu, alacağı olan paralar olduğunu gönderdiği tutarları da borç olarak gönderdiğini veya borcunun iadesi olarak gönderdiğini söylemişti.

Bende hem patronum olması hem de güvenilir bir sanatçı olarak görmem sebebiyle beyanlarına itibar ettim.”

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"VALİZLERLE PARA YATIRDIK"

Haluk Bey ile Ankara’da bulunduğumuz sırada telefonuma bir konum geldi. Bu konuma gidip oradan çanta almam gerektiği ve çantaları yine konumu gönderilen banka şubesine götürmemi söyledi.

Çantaları almaya giderken 3 kişiydik. Yanımda Zafer Yay ve Cengiz Kara vardı. Belirtilen konuma gittiğimizde binadan çıkan şahıslar araca en az 2 adet siyah renk kabin boy valiz getirdiler. Valizleri araca koyduktan sonra belirtilen konuma gittik. Burası VakıfBank’ın Çankaya Şubesi idi.

Haluk Bey içeride müdür odasında bizi bekliyordu. Üçümüz valizleri alarak müdür odasına gittik. Burada Haluk Bey bu tutarların Yeliz Kaya hesabına yatırılacağını, bunun için benim kimlik bilgilerimi kullanmak istediğini söyledi.

Ben ilk başta bunu yapmak istemediğimi, sorun olabileceğini belirttim. Ancak kendisi bana hiçbir sorun olmayacağını ve endişelenmemem gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Yeliz Kaya kolluk ifademin ekine sunduğum “Yetkilendirme yazılarını” Haluk Bey’e gönderdi. Bankada bu yazıların çıktıları alındı ve benim kimlik bilgilerim kullanılarak bu valizlerde yer alan 4 milyon 550 bin Euro Yeliz Kaya hesabına yatırıldı.



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