Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelirken milli voleybolcu Bedirhan Bülbül'ün kadroda yer almaması dikkat çekti. Türkiye Voleybol Federasyonu, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı. Peki, Bedirhan Bülbül neden yok, oynamıyor?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Sırbistan karşılaşması öncesinde kadroda yer almayan Bedirhan Bülbül'ün neden oynamadığı merak konusu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada milli orta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, tedavi sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.

BEDİRHAN BÜLBÜL NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bedirhan Bülbül'ün sağ omzunda yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini açıkladı. Federasyonun paylaşımına göre milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Bedirhan Bülbül neden yok, oynamıyor? Filenin Efeleri Sırbistan maçı kadrosunda yer almadı

Yapılan açıklamada Bedirhan Bülbül'ün bu nedenle Sırbistan ile oynanacak Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçının kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Federasyon, oyuncunun iyileşme sürecinin yakından takip edileceğini ve sağlık durumuna göre ilerleyen karşılaşmalarda yeniden kadroya alınmasının planlandığını bildirdi.

Bedirhan Bülbül neden yok, oynamıyor? Filenin Efeleri Sırbistan maçı kadrosunda yer almadı

BEDİRHAN BÜLBÜL NEDEN OYNAMIYOR?

Bedirhan Bülbül, omzunda tespit edilen sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü için Sırbistan karşılaşmasında forma giyemeyecek. TVF'nin açıklamasında, "Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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