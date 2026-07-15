Leandro Trossard imzayı attı! Beşiktaş KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
- Arsenal'e toplam 18.000.000 Euro transfer bedeli 6 eşit taksitle ödenecek.
- Oyuncu ile 3 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandı.
- Leandro Trossard'a her sezon 6.500.000 Euro garanti ücret ödenecek.
- 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maçta 8 gol, 11 asistlik performans gösterdi.
Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile 3+1 yılık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Euro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.
19 GOLE KATKI SAĞLADI
31 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.