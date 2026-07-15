İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yeni bir müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, mevcut şartlarda önceliklerinin savunma olduğunu belirterek, "Şu an müzakere planımız yok" dedi.

İran, ABD ile olası yeni müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin mevcut koşullarda diplomatik görüşmelerden ziyade savunmaya odaklandığını söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bekayi, ABD ile yeniden müzakere masasına oturulmasına yönelik bir plan bulunmadığını belirterek, "Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Bekayi, olası bir anlaşmanın karşılıklı yükümlülükler üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın mutabakata uymaması halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini söyledi.

"KARŞI TARAF HİLAL EDERSE..."

İranlı yetkili, "Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bekayi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye yönelik her saldırıya "misliyle karşılık verdiğini" ifade ederek, Tahran yönetiminin güvenlik konusundaki kararlılığını yineledi.

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