"Litvanya-Türkiye U20 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir" FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkan ay-yıldızlı ekibin maç saati ve canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Litvanya-Türkiye U20 basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Litvanya ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda Fransa, Almanya ve İtalya ile mücadele eden millilerin eleme turundaki karşılaşmasının yayın bilgileri, başlangıç saati ve maçın oynanacağı salon merak ediliyor.

LİTVANYA-TÜRKİYE U20 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanya-Türkiye U20 basketbol maçı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Slovenya'nın Ljubljana kentindeki Arena Stozice'de oynanacak. Mücadele FIBA'nın resmi dijital yayın kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Fransa'ya 79-57 mağlup olurken ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 83-76 yendi. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son maçında İtalya karşısında sahadan 71-67 mağlup ayrıldı. A Grubu'nu tamamlayan milliler, turnuvada yoluna devam edebilmek için Litvanya karşısında galibiyet arayacak.

Litvanya-Türkiye U20 basketbol maçı nereden izlenir, hangi kanalda? (Son 16 Turu)

LİTVANYA-TÜRKİYE U20 BASKETBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Litvanya-Türkiye U20 maçı, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın sırasında canlı skor, oyuncu istatistikleri, takım karşılaştırmaları ve maçın önemli anları FIBA'nın resmi platformlarından takip edilebilecek.

20 YAŞ ALTI ÜMİT ERKEK MİLLİ TAKIMI KADRO

Kaan Onat

Ömer Kutluay

Ege Demir

Berkay Dönmez

Demir Doğan

Mert Efe Demirel

Ege Özçelik

Batın Tuna

Arda Candan

Demircan Demir

Emir Arda Sivas

Yiğit Hamza Mestoğlu

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