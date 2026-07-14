Kesintisiz yayınlar, değişen manşetler, demokrasi çağrıları ve darbe öncesine uzanan kritik uyarılar... Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Fuat Uğur ve Necmi Çiçekçi’nin anlatımıyla 15 Temmuz’un perde arkası...

Türkiye Gazetesi, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları ve o gece medya grubunun verdiği mücadeleyi anlattı. Gazetenin yöneticileri, yazarları ve dönemin tanıkları, darbe gecesi yaşanan kritik anları, yayıncılık faaliyetlerini ve aylar öncesinde kaleme alınan uyarı yazılarını değerlendirdi.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, darbe girişiminin ilk anlarında televizyon yayınlarını takip ettiklerini belirterek, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "Bir kalkışma var" açıklaması ve emekli bir validen aldığı bilgilerle olayın sıradan bir askeri hareketlilik olmadığının anlaşıldığını söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Kapan, gece boyunca TGRT Haber ekranlarında kesintisiz yayın yaptıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonu üzerinden televizyonlara bağlanmasının darbe girişiminin seyrini değiştiren en kritik anlardan biri olduğunu dile getirdi. Vatandaşların Cumhurbaşkanı'nın çağrısından önce de meydanlara inmeye başladığını vurgulayan Kapan, Türk milletinin darbe girişimine karşı tarihi bir direniş sergilediğini kaydetti.

"REKLAMLARI KALDIRIN, SAYFALARI DEMOKRASİYE AYIRIN"

Yazı İşleri Müdürü Sadık Söztutan ise, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören'in darbe gecesi tüm reklamların kaldırılması ve gazetenin sayfalarının demokrasiye destek mesajlarına ayrılması talimatını verdiğini anlattı.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Söztutan, gazetenin logosunun yanına "Demokrasimize ve Cumhurbaşkanımıza bağlıyız" mesajının eklenmesini istediklerini belirterek, Ankara Temsilcisi merhum Batuhan Yaşar'ın "Öleceksek bu gece ölelim" sözlerinin darbe gecesinin unutulmaz simgelerinden biri haline geldiğini söyledi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI'NIN HİKÂYESİ

Programda, Hanefi Söztutan'ın sözlerini yazdığı, Necmi Çiçekçi'nin bestelediği "15 Temmuz Demokrasi Marşı"nın ortaya çıkış süreci de anlatıldı.

Necmi Çiçekçi, marşın herhangi bir ticari beklenti olmadan hazırlandığını belirterek, eserin kısa sürede tamamlandığını ve daha sonra okullarda, meydanlarda ve çeşitli etkinliklerde seslendirildiğini ifade etti.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

DARBE ÖNCESİNDEKİ UYARI YAZILARI

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur da, darbe girişiminden aylar önce kaleme aldığı yazılarda FETÖ'nün hazırlıklarına dikkat çekmeye çalıştığını söyledi.

Uğur, "Tahşiye Notlarının Çılgına Çevirdiği FETÖ", "Gülen'in Yeşil Cübbesinin Sırrı", ve "Cemaatçi askerlere son uyarı: Tavuk tarda sayılır" başlıklı yazılarında örgütün darbe hazırlıklarına ilişkin uyarılarda bulunduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Bilgilerin kaynağının eski FETÖ mensubu Ümit Akdemir olduğunu aktaran Uğur, örgütün "hususi" olarak adlandırılan yapılanması üzerinden askeri personelle hücre tipi organizasyon kurduğunu öne sürdü.

"İHBAR DARBE PLANINI ÖNE ÇEKTİ"

Fuat Uğur, darbe girişiminin planlanan tarihten önce gerçekleştiğini savunarak, Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan kritik ihbarın ardından FETÖ mensuplarının planlarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Darbe girişiminin ardından ortaya atılan "kontrollü darbe" iddialarını da değerlendiren Uğur, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

DARBECİ ZİHNİYETİN ANALİZİ

Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci ise darbeci anlayışın tarihsel arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016 gecesi neler yaşandı? Yayın odalarından meydanlara uzanan demokrasi mücadelesi

Ekinci, darbeci zihniyetin kendisini ülkenin tek kurtarıcısı olarak gördüğünü belirterek, bu anlayışın demokrasiye ve milli iradeye karşı hareket ettiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası