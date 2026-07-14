Fenerbahçe, transferi yılan hikâyesine dönen Mason Greenwood için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, İngiliz yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservisi için Fransız ekibine 39 milyon avro ödeneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood ile 4 yıllık mukavele imzalandığını açıkladı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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MALİYETİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe, Greenwood’un bonservisi için 39 milyon avro ödeyecek. İngiliz oyuncu, bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu ünvanının sahibi oldu. Bu paranın yüzde 45’ini (17 milyon avro) Marsilya alacak. Yüzde 40’lık dilimin sahibi ManU’nun kasasına 16 milyon avro girecek. Getafe yüzde 10’la 4 milyon avro kazanacak. ManU’yla özel anlaşması gereği Greenwood da yüzde 5’le 2 milyon avroyu cebine koyacak. Yıldız kanat oyuncusunun yıllık maaşı ise 10 milyon avro olacak.

DİK DURUŞUNU BOZMADI

Marsilya formasıyla gösterdiği performansla transferin gözdesi halinde gelen Greenwood, Roma ve Atletico Madrid’den aldığı tekliflere rağmen Fenerbahçe’ye verdiği sözü çiğnemedi.

Mason Greenwood

BÜYÜK FEDÂKARLIK YAPTI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood, sarı lacivertlilere gelmek için 8 milyon avroluk alacağından vazgeçti.

MARSİLYA'DA KENDİNİ BULDU

İngiliz devi Manchester United altyapısından yetişen, LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık forma giyen Mason Greenwood, 2024 yılında Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya 26 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. Fransa'da gösterdiği başarılı performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Greenwood, geçen sezon çıktığı 46 maçta 26 gol ve 11 asist yaparak toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.

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