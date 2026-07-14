Fenerbahçe formasını giyen Greenwood'dan taraftara mesaj
Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya sağlayan ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a doğru yola çıkan Mason Greenwood, sarı lacivertli formayı giyerek taraftara mesaj gönderdi.
- Greenwood, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
- Oyuncu, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek Fenerbahçe taraftarına seslendi.
- Fenerbahçe'ye söz verdiği için Roma, Atletico Madrid ve Al Ahli'nin tekliflerini reddetti.
- Greenwood, Marsilya'da geçirdiği iki sezonda toplam 48 gol kaydetti.
Sarı lacivertliler, Marsilya’nın İngiliz sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood’u uzun uğraşlar sonunda bitirdi. Sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıkan İngiliz oyuncu, Fenerbahçe formasını giyerek taraftara seslendi.
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"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transferinden ötürü mutlu olduğunu belirten Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.
DEVLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Pazarlıklar henüz tamamlanmadığı dönemde Marsilya’nın sezon başı kampına katılan Greenwood, Fenerbahçe’ye söz verdiği gerekçesiyle Roma, Atletico Madrid ve son anda araya giren Al Ahli’nin daha cazip tekliflerini elinin tersiyle itti.
İKİ SEZONDA 48 GOL
Son iki sezonda Marsilya forması giyen Mason Greenwood, skorer kimliğiyle öne çıktı. Manchester United’ın altyapısından yetişen yıldız oyuncu kendi kulübünde beklediği süreleri bulamasa da Marsilya’da parladı. Greenwood, Marsilya’daki ilk sezonunda 36 maçta 22 gol, 5 asistle oynarken, geçen sezon da 45 maçta 26 gol, 11 asistle göz kamaştırdı.