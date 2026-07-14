Meclis, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere geri dönüş kapısını aralayan af düzenlemesini ve yükseköğretim sistemini uluslararası alana taşıyacak yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.

Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönmesini sağlayabilecek düzenleme için Meclis'te ilk kritik adım atıldı. Öğrenci affını da kapsayan kanun teklifi, TBMM Komisyonu'nun gündemine geldi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için toplandı.

Gürcan, "Teklifin genel olarak yükseköğretim kurumlarımızın kurumsal işleyişinin güçlendirilmesi, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yükseköğretim sisteminin daha etkin ve verimli işlemesinin sağlanması, birtakım nedenlerle üniversiteleriyle ilişkili, ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hakkının korunması, çeşitli alanlarda yaşanan hukuki belirsizliklerin giderilmesi ve Anayasa Mahkemesince geçmişte verilen çeşitli konulara ilişkin iptal kararlarının oluşturduğu hukuki boşluğun doldurulmasına yönelik düzenlemeler içerdiği görülmektedir.

TBMM'de öğrenci affı mesaisi başladı! Teklif komisyonda görüşülüyor

Teklif kapsamında yükseköğretim kurumlarımızın araştırma ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik önemli düzenlemelere yer verilmektedir. Özellikle teknoloji transfer mekanizmalarının güçlendirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi ve fikri mülkiyet alanındaki süreçlerin desteklenmesi suretiyle ülkemizin araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

TBMM'de öğrenci affı mesaisi başladı! Teklif komisyonda görüşülüyor

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Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü düzenlemeye ilişkin sunum yaptı. Teklifle yükseköğretim kurumlarının işleyişinde ortaya çıkan sorunları giderileceğinin altını çizen Hülagü, "Artık üniversitelerimiz sahip oldukları akademik birikim ve öğretim elemanı kapasitesi ile yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütülebilecek bir potansiyele sahiptir. Gelişen uluslararası ilişkiler dost ve akraba ülkelerden yükseköğretim alanındaki işbirliği taleplerini arttırmış, bu kapsamda Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'daki bir kısım ülkelerle işbirliği protokolleri yapılmıştır" diye konuştu.

Teklifle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin de giderileceğini belirten Hülagü, ilişiği kesilen öğrencilere yönelik geçiş hükümleri ile eğitim hakkının korunmasını amaçladıklarını ifade etti.



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