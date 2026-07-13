Konyaspor'un Slovenya kampındaki hazırlık maçları programı netleşti. Yeşil-beyazlı ekip, kampın en dikkat çeken karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'e yükselen Hull City ile 25 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Slovenya kampı programı netleşti. Yeşil-beyazlı ekip, yurt dışı kampında birbirinden önemli hazırlık maçlarına çıkarken, fikstürde en çok dikkat çeken mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşılaşması oldu.

Konyaspor

SLOVENYA KAMPINDA TEMPO YÜKSELİYOR

11 Temmuz'da Slovenya'da kampa giren Konyaspor, 30 Temmuz'a kadar sürecek hazırlık programında hem fiziksel yükleme çalışmalarını sürdürecek hem de oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak.

Teknik heyetin yoğun tempoda hazırladığı kamp programında, farklı oyun anlayışlarına sahip rakiplerle karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, Süper Lig öncesinde takım uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Konyaspor

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY'Sİ RAKİP OLACAK

Kamp programının en dikkat çeken karşılaşması ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanacak hazırlık mücadelesi olacak.

Play-off etabını başarıyla geçerek Premier Lig'e yükselen İngiliz temsilcisi, Slovenya kampı kapsamında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Hull City ile yapılacak hazırlık maçı, hem Konyaspor'un yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek hem de iki kulübün rekabet seviyesini test etmek açısından önemli bir prova niteliği taşıyacak.

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