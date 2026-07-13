Acun Ilıcalı'dan Konyaspor sürprizi
Konyaspor'un Slovenya kampındaki hazırlık maçları programı netleşti. Yeşil-beyazlı ekip, kampın en dikkat çeken karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'e yükselen Hull City ile 25 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
- Konyaspor, 11 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da kamp yapacak.
- Kamp süresince hem fiziksel yükleme çalışmaları yapılacak hem de hazırlık maçları oynanacak.
- En dikkat çekici hazırlık maçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanacak.
- Hull City, play-off etabını geçerek Premier Lig'e yükseldi.
- Konyaspor ile Hull City arasındaki karşılaşma 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Slovenya kampı programı netleşti. Yeşil-beyazlı ekip, yurt dışı kampında birbirinden önemli hazırlık maçlarına çıkarken, fikstürde en çok dikkat çeken mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşılaşması oldu.
SLOVENYA KAMPINDA TEMPO YÜKSELİYOR
11 Temmuz'da Slovenya'da kampa giren Konyaspor, 30 Temmuz'a kadar sürecek hazırlık programında hem fiziksel yükleme çalışmalarını sürdürecek hem de oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak.
Teknik heyetin yoğun tempoda hazırladığı kamp programında, farklı oyun anlayışlarına sahip rakiplerle karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, Süper Lig öncesinde takım uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
ACUN ILICALI'NIN HULL CITY'Sİ RAKİP OLACAK
Kamp programının en dikkat çeken karşılaşması ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanacak hazırlık mücadelesi olacak.
Play-off etabını başarıyla geçerek Premier Lig'e yükselen İngiliz temsilcisi, Slovenya kampı kapsamında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Hull City ile yapılacak hazırlık maçı, hem Konyaspor'un yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek hem de iki kulübün rekabet seviyesini test etmek açısından önemli bir prova niteliği taşıyacak.