Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi gündeme damga vurdu. İddiaya göre Kolombiyalı stoper, Como'nun teklifini değerlendirmek isterken sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Muhtemel ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif stoper arayışları başladı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11'de vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Kolombiyalı stoperin ayrılmak istediği iddiası, sarı-kırmızılı yönetimi alternatif planlar yapmaya yöneltti.

Yönetimin, deneyimli savunmacıyı takımda tutmak istediği ancak oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Davinson Sanchez

DAVINSON SANCHEZ AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre, uzun süredir İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun transfer listesinde yer alan Davinson Sanchez, gelen teklifi değerlendirmek istiyor. Haberde, Kolombiyalı futbolcunun Como'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray cephesinin ise oyuncuyu bırakma düşüncesinde olmadığı aktarıldı.

Davinson Sanchez

COMO TEKLİFİNİ ARTIRDI

İtalyan ekibinin Davinson Sanchez için daha önce sunduğu 20 milyon euroluk teklifini 25 milyon euro artı bonus seviyesine çıkardığı öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin ise deneyimli stoper için 35 milyon euronun altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Davinson Sanchez

YÖNETİM ALTERNATİF ARAYIŞINA BAŞLADI

Haberde, Davinson Sanchez'in ayrılık talebinin sarı-kırmızılı kulüpte sürpriz etkisi yarattığı ve yönetimin muhtemel bir ayrılığa karşı savunma hattı için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

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