Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Victor Osimhen arasında gerçekleştirildiği öne sürülen özel görüşmenin detayları gündeme geldi. İddiaya göre Osimhen'in gelecek sezon için güvence istediği görüşmede Özbek, yıldız golcüye çok daha güçlü bir kadro kurulacağı sözünü verdi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılı kulüpte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında gerçekleştirilen özel görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre, Nijeryalı yıldızın gelecek sezonun kadro yapılanmasına ilişkin yönetime önemli sorular yönelttiği ve Başkan Dursun Özbek'ten net güvence aldığı öne sürüldü.

Victor Osimhen

OSIMHEN VE DURSUN ÖZBEK'TEN KRİTİK ZİRVE

İddiaya göre Victor Osimhen, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, yıldız futbolcunun takımın gelecek sezonki hedefleri ve kurulacak kadro hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda rekabetçi bir kadro oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda yönetime garanti talebinde bulunduğu ifade edildi.

Victor Osimhen

ÖZBEK'TEN İDDİALI TAKIM SÖZÜ

Levent Tüzemen'in iddiasına göre Başkan Dursun Özbek, Nijeryalı golcüye yeni sezon planlamasıyla ilgili güven veren ifadeler kullandı.

Özbek'in görüşmede, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız." diyerek Osimhen'e iddialı bir kadro sözü verdiği öne sürüldü.

Başkan Dursun Özbek

"BİLGİ SIZARSA BÜYÜK SIKINTI ÇIKARIRIM"

Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise Dursun Özbek'in yönetim kurulu toplantısında yaptığı uyarı oldu. İddiaya göre Özbek, transfer görüşmelerinin gizlilik içinde yürütülmesini isterken, süreçte bilgi sızdırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini yöneticilere açık şekilde iletti.

Başkan Özbek'in, "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı çıkarırım." sözleriyle yönetim kuruluna kesin talimat verdiği iddia edildi.

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