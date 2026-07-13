Galatasaray 10 numara transferi için çalışıyor. Lesley Ugochukwu’yu kadrosuna katmak için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar Bruno Fernandes ve Can Uzun’dan sonra listeye yeni bir ismi ekledi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray transferde sessiz ve derinden gidiyor. Koordineli olarak beş farklı oyuncu ve kulüple görüşen Galatasaray’da 10 numara bölgesine yapılacak hamle merakla bekleniyor. Bruno Fernandes ve Can Uzun’un liste başı olduğu listede görüşülen isimlerden biri de Julio Enciso! Fransız kulübü Strasbourg, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için sarı kırmızılılardan 28 milyon avro talep etti. Paraguaylı oyuncunun yıllık ücretinin diğer alternatiflere göre daha düşük olduğu öğrenildi.

Julio Enciso

SAKATLIKLARI KORKUTUYOR

Ancak Encisio’nun genç yaşına rağmen yaşadığı sakatlık problemleri, Galatasaray’ın tedbirli yaklaşmasına sebep oluyor. Bruno Fernandes ve Manchester United ile görüşen, diğer taraftan Can Uzun’un Galatasaray’a ‘evet’ demesiyle de Eintracht Frankfurt’u pazarlık masasına çeken yönetim, ayrıca üç oyuncuyla daha temas hâlinde! Bruno Fernandes liste başı olurken Portekizli yıldızın maliyetini düşürmeye çalışan Galatasaray, acele etmeden doğru tercihi yapmayı hedefliyor.

GOL YÜKÜ ONDA

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da parladıktan sonra Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg’a geçen Julio Encisio, geçen sezon 42 maçta forma giyerken 12 gol attı, 9 da asist yaptı. 22 yaşındaki yıldızın 2029’a kadar Strasbourg ile sözleşmesi bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası