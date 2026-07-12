Galatasaray'ın, Real Madrid'in 18 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Franco Mastantuono'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılı ekibin, İspanyol devinin genç oyuncusu için devrede olduğu belirtildi.

RESMİ TEMAS HAZIRLIĞI

Renzo Pantich'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, 18 yaşındaki Arjantinli futbolcunun kiralanması için Real Madrid ile temas kurmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un hücum hattı için kaliteli bir seçenek olarak gördüğü Mastantuono'nun olumlu değerlendirildiği belirtildi.

Franco Mastantuono

LALİGA'DA KALMASI HEDEFLENİYOR

Real Madrid yönetiminin ise genç oyuncunun gelişimini yakından takip edebilmek amacıyla İspanya'da kalmasını istediği kaydedildi. Madrid ekibinin Mastantuono'yu LaLiga'da mücadele eden bir takıma kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Villarreal'in transfer yarışında önde olduğu ve Galatasaray'ın Real Madrid'in belirlediği kriterler nedeniyle anlaşma sağlamakta zorlanabileceği belirtildi.

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