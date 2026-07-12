Real Madrid ile Vinicius Junior arasında yeni sözleşme için geri sayım başladı. İspanyol basınına göre tarafların temmuz ayı sonunda masaya oturması ve anlaşmanın yeni sezon öncesinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Real Madrid, takımın en önemli isimlerinden Vinicius Junior'ın geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. İspanyol devinin, Brezilyalı yıldızın temsilcileriyle temmuz ayının sonunda masaya oturarak yeni sözleşme görüşmelerini resmen başlatacağı öne sürüldü.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, tarafların futbolcunun tatilinin sona ermesinin ardından bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce tamamlanması ve sözleşme uzatma sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Vinicius Junior

VINICIUS'TAN KALMA MESAJI

Haberde, Vinicius Junior'ın Real Madrid'de kariyerini sürdürmek istediğini kulüp başkanı ve yöneticilere açık şekilde ilettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın, yeni sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ve kulüpte kalma konusunda net bir tavır sergilediği aktarıldı.

Vinicius Junior

REAL MADRID YÖNETİMİ DE KARARINI VERDİ

Real Madrid yönetiminin de 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda istekli olduğu ifade edildi. Son dönemde gerçekleştirilen temasların ardından kulüp içinde oyuncunun geleceğine ilişkin herhangi bir belirsizlik kalmadığı, tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğu kaydedildi.

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