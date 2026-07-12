Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte Hollanda'da şirket kurduklarını ve Amsterdam merkezli yeni bir hayat düzeni oluşturacaklarını açıkladı. Türkiye ile bağlarını koparmayacaklarını ifade eden Kaya, hayatlarının Türkiye ve Hollanda arasında geçeceğini söyledi.

2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan oyuncu Hazal Kaya, ailece yurt dışına yönelik yeni planlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, Amsterdam'da şirket kurduklarını ve uluslararası projeler üretmeyi hedeflediklerini duyurdu.

“YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK”

'Adını Feriha Koydum', 'Aşk-ı Memnu', 'Bizim Hikaye', 'Maral' ve 'Genco' gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hazal Kaya, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yeni bir hayat kuracaklarını belirtti.

Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Yurt dışı planı gündeme oturdu: Yarı yarıya bir hayat

Türkiye ile bağlarını koparmayacaklarını ifade eden oyuncu, "Yarı yarıya bir hayat olacak, orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk." sözleriyle yeni hedeflerini anlattı.

Kaya'nın açıklaması, çiftin kariyerlerini uluslararası alana taşımaya hazırlandıkları yönünde değerlendirilirken, Amsterdam'daki şirket aracılığıyla yeni projelere imza atmayı planladıkları öğrenildi.

Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Yurt dışı planı gündeme oturdu: Yarı yarıya bir hayat

KIZILCIK ŞERBETİ İDDİALARINA JET CEVAP

Öte yandan Hazal Kaya, bir süredir gündemde yer alan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddiaları da yalanladı. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Yok öyle bir şey. Nereden çıkıyor anlamıyorum. Her yıl 2-3 kere konuşuluyor." ifadelerini kullanarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Dünya Kupası sonrası Bodrum çıkarması! Ganalı futbolcu ödediği hesapla gündem oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası