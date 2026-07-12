Rize’de çay bardağından çay içen keçi, sosyal medyada beğeni topladı. Görenlerin hayrete düştüğü anlar kalpleri ısıtırken, görüntü kısa sürede gündem oldu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde cep telefonu ile çekilen bir görüntü hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, içtiği çayı keçiye doğru uzattı. Bardağa uzanan keçi, çayı beklemeden hızlı hızlı içti.

Kantar, bu şaşırtan anı cep telefonu ile videoya kaydetti. Kantar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Görenlerin kalbini ısıtan görüntü, izleyenlerin beğenisini topladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası