İhlas Haber Ajansı • Rize
Rize’de şaşırtan görüntü! Keçi bardaktan lıkır lıkır çay içti
Rize’de çay bardağından çay içen keçi, sosyal medyada beğeni topladı. Görenlerin hayrete düştüğü anlar kalpleri ısıtırken, görüntü kısa sürede gündem oldu.
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Yaşam 13 dk önce
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde bir komşunun keçiye çay ikram ettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.
- Görüntüler Batuhan Yağcı'ya ait keçileri izleyen komşusu Abdullah Kantar tarafından çekildi.
- Abdullah Kantar, içtiği çayı keçiye doğru uzattı.
- Keçi, bardağa uzanarak çayı hızlıca içti.
- Kantar, bu anı cep telefonu ile videoya kaydetti.
- Kantar'ın sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde cep telefonu ile çekilen bir görüntü hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.
Batuhan Yağcı’ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, içtiği çayı keçiye doğru uzattı. Bardağa uzanan keçi, çayı beklemeden hızlı hızlı içti.
Kantar, bu şaşırtan anı cep telefonu ile videoya kaydetti. Kantar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Görenlerin kalbini ısıtan görüntü, izleyenlerin beğenisini topladı.
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