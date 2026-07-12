Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki genç çift ile 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, 27 yaşındaki Hasan Samur idaresinde bulunan bir otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

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Kazada, sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur (26) hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Öte yandan, Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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