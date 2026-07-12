İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar ticari gemi trafiğine kapattığını açıklamasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulardan yasal geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır. ABD güçleri, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer serbestisinin sürmesini sağlamak için bölgede konuşlanmış ve hazır durumdadır. İran boğazı kontrol etmemektedir. Deniz trafiği devam etmektedir." denildi.

Hürmüz düğümü yeniden alevlendi! İran "kapattık" dedi, ABD yeniden açıldığını duyurdu

NELER OLMUŞTU?

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları da güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar deniz trafiğine kapatıldığını açıklamıştı.

Hürmüz düğümü yeniden alevlendi! İran "kapattık" dedi, ABD yeniden açıldığını duyurdu

"HÜRMÜZ BOĞAZI ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Ayrıca İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğini sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Hürmüz'ü koruyoruz." diyen Rezai Boğazın stratejik öneminin İran'ın caydırıcı gücünün bir parçası olduğunu ifade etti.

DENİZ GÜVENLİĞİ TEHDİDİ "CİDDİ" SEVİYEDE!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamalara değinen Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise "Güney güzergahı kullanılabilir durumda olup çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek şekilde genişletilmiştir. Denizciler, deniz kuvvetleri tarafından telsiz çağrıları yapılmasını beklemeli ve mayın tehlike bölgesine dikkat etmelidir. Denizcilere, Denizcilik İşbirliği ve Gemi Taşımacılığına Yönelik Rehberlik (NCAGS) ile iletişimlerini sürdürmeleri ve belirlenmiş bildirim ile koordinasyon prosedürlerini kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir. NCAGS ile koordinasyon zorunlu değildir. Gemiler, koordinasyon sağlamadan güney güzergahından geçiş yapabilir. Geçişleri düzenleyen herhangi bir yetkili makam bulunmamaktadır ve herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir" şeklinde açıklama yaptı.

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