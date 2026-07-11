Ölümünden önce kaydedildi... Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı
Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcının yanındaki kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği görüldü.
- Şarkıcının hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.
- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip ediyor.
- Olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu, ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle teknik ve fiziki takibe alındı.
- Bilirkişi incelemesinde, Güllü'nün olay sırasında pencereden dışarı baktığı esnada arkadan bacaklarından tutulup itildiği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.
- Otopsi raporunda sanatçının sol arka baldırındaki morluğun dikkat çektiği ve bu izin pencere pervazına çarpma sonucu oluşmuş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyaya girdiği belirtildi.
- Soruşturma dosyasında, Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözlerinin yer aldığı bir ses kaydı da bulunuyor.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ederken şarkıcının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, şarkıcının yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip etti. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletilirken, daha fazla somut delile ulaşabilmek amacıyla olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi.
Şüphe çekmemesi amacıyla Tuğyan Ülkem Gülter'in üç kez müşteki, Sultan Nur Ulu'nun ise tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı, ifadelerdeki çelişkilerin soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.
GÜLLÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Soruşturma dosyasına giren bilirkişi incelemesinde, Güllü'nün olay sırasında pencereden dışarı baktığı esnada arkadan bacaklarından tutulup itildiği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.
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Otopsi raporunda sanatçının sol arka baldırındaki morluk dikkat çekerken, bu izin pencere pervazına çarpma sonucu oluşmuş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyaya girdiği belirtildi. Öte yandan tırnak altından alınan örneklerde boğuşmaya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Soruşturma dosyasında Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği öne sürülen, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözlerinin yer aldığı ses kaydının da bulunduğu öğrenildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler, teknik analizler, tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadelerin yer alacağı belirtilirken, soruşturmanın bundan sonraki süreci mahkemenin kabul edeceği iddianame doğrultusunda ilerleyecek.