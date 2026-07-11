Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcının yanındaki kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği görüldü.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ederken şarkıcının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, şarkıcının yanında bulunan bir kişinin omzuna tutunarak şarkı söylediği anlar yer aldı.

Ölümünden önce kaydedildi... Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı iki cumhuriyet savcısıyla birlikte özel olarak takip etti. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamı genişletilirken, daha fazla somut delile ulaşabilmek amacıyla olay günü evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun teknik ve fiziki takibe alındığı öğrenildi.

Ölümünden önce kaydedildi... Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı

Şüphe çekmemesi amacıyla Tuğyan Ülkem Gülter'in üç kez müşteki, Sultan Nur Ulu'nun ise tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı, ifadelerdeki çelişkilerin soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.

GÜLLÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi incelemesinde, Güllü'nün olay sırasında pencereden dışarı baktığı esnada arkadan bacaklarından tutulup itildiği yönünde değerlendirme yapıldığı öne sürüldü.

Otopsi raporunda sanatçının sol arka baldırındaki morluk dikkat çekerken, bu izin pencere pervazına çarpma sonucu oluşmuş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin dosyaya girdiği belirtildi. Öte yandan tırnak altından alınan örneklerde boğuşmaya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Ölümünden önce kaydedildi... Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği öne sürülen, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözlerinin yer aldığı ses kaydının da bulunduğu öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Ölümünden önce kaydedildi... Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı

İddianamede adli tıp raporları, kriminal incelemeler, teknik analizler, tanık beyanları ve olay gecesine ilişkin ifadelerin yer alacağı belirtilirken, soruşturmanın bundan sonraki süreci mahkemenin kabul edeceği iddianame doğrultusunda ilerleyecek.

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