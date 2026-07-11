Afyonkarahisar'da düğün yemeği hazırlığı sırasında mutfakta kullanılan tüpler alev aldı. Kısa sürede iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Afyonkarahisar Fatih Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir iş yerinde düğün yemeği hazırlığı yapıldığı sırada mutfakta kullanılan tüpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının ardından alev alan tüpler güvenlik amacıyla iş yerinin dışına çıkarıldı. Tüplerin patlamaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Düğün öncesi büyük panik! Tüplerin patlamaması faciayı önledi

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