Çin'in Fucien eyaletinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybett. Devlet Başkanı Şi Cinping, acil müdahale ve kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Çin'in Fucien eyaletinde faaliyet gösteren bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın can kaybına yol açtı.

South China Morning Post'un aktardığına göre yangın, yerel saatle 12.04 sıralarında Fucien eyaletine bağlı Cinciang bölgesindeki fabrikada başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ekiplerin fabrikadaki arama ve inceleme faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yaşanan facianın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Şi ayrıca yangının çıkış nedeninin ayrıntılı şekilde araştırılması ve sorumluların belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatılmasını istedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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