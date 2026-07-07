İhlas Haber Ajansı
Çin'de heyelan felaketi! 16 kişi enkaz altında kaldı
Çin’in batısında bulunan Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi enkaz altından kurtarılırken 16 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Özetle DinleÇin'de heyelan felaketi! 16 kişi enkaz altında kal...
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Dünya 2 dk önce
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 33 kişi enkaz altında kaldı, 17'si kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Gansu eyaletinde toprak kayması meydana geldi.
- Toprak kaymasında 33 kişi enkaz altında kaldı.
- Kurtarılan kişi sayısı 17'dir.
- Enkaz altında kalan 16 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Toprak kaymasının nedeni bilinmiyor.
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Çin’in batısında bulunan Gansu eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, 33 kişinin enkaz altında kaldığını ancak bunlardan 17’sinin kurtarıldığını kaydetti.
16 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Toprak kaymasının ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan 16 kişi için devam ediyor. Toprak kaymasının nedeni henüz bilinmiyor.
Çin’de 2020 yılının Ağustos ayında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 72 binden fazla kişi de yerinden edilmişti. Çin’in kuzeybatısındaki Zhouqu yakınlarında şiddetli yağışın neden olduğu toprak kayması sonucu resmi verilere göre bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de kayıp olmuştu.
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