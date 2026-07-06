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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan trafiğe çıkarılan demir ve hurda yüklü bir kamyonet, trafikteki diğer sürücülere tehlike dolu anlar yaşattı. Kilometrelerce bu şekilde ilerleyen ve kasasındaki demir parçalarından birinin yola düşmesiyle faciaya davetiye çıkaran kamyonetin o kural tanımaz yolculuğu, duruma isyan eden başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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